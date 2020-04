Mezi prvými si zaslouží ocenění zdravotníci, ale např. i prodavačky a prodavači, kteří nyní přicházejí do styku s velkým počtem nakupujících a jsou ohroženi infekcí. Manželka obsluhujícím u pokladny téměř vždy sdělí svůj obdiv a ony nejen poděkují, ale říkávají: „Je tak málo lidí, kteří si uvědomují, s jak velkým nasazením nyní pracujeme.“ O to více je však občasná pochvala těší. Obdobné poděkování si zaslouží např. zemědělci a příbuzné profese, protože pro nás vypěstovali obilí, zajistili maso, mléko a další produkty, pekaři upekli chléb, řidiči vše rozvezli do obchodů, abychom tam každodenně bezproblémově ve velkém výběru nakupovali.

I někteří novináři nás občas mylně informují, jak jednoduché je takové zboží levněji nakoupit na mezinárodním trhu a do našich obchodů dovézt. Stačí ale i malá krize, abychom se přesvědčili, že v případném nedostatku se mezinárodní nabídka omezí či úplně uzavře - a pak si musí každý stát vystačit z vlastních zásob. Podobné to je s pracovním trhem. Velmi rychle se o tom přesvědčili podnikatelé a zaměstnavatelé, protože koronavirus uzavírá hranice pro zahraniční pracovníky a pendlery. Firmám okamžitě chybějí pracovníci mnoha profesí. Co nám je platný nadbytek maturantů a vysokoškoláků v řadě méně potřebných oborů, když nám chybějí vyučenci, solidní řemeslníci, technici, případně inženýři, kteří by vedli takové kolektivy. Plánování takových potřeb státu má tedy svůj smysl.

Koronavirus bude mít velké důsledky pro ekonomiku nejen jednotlivých států, ale na celé regiony kontinentů. Z toho špatného se ale můžeme i poučit. Kolem nás kolují na internetu např. „desatera“ Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo: Vyberme z nich:

• Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kým jsme chtěli, a proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost.

• Přestali jsme mít respekt k učitelům, a proto tato nemoc uzavřela školy, aby si mohli učení rodiče vyzkoušet sami. (Učit jednotlivce je něco jiného než učit kolektiv)

• Mamon nás rozesmál, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je nemoc uzavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme.

Mám pokračovat? Myslím, že to není zapotřebí. Každý si tam můžeme dosadit další okolnosti, které nás znepokojují. Myslím, že nejen někteří politikové, ale i každý z nás si začínáme uvědomovat, že tu nejsme pro to, co nás rozděluje, ale naopak bychom měli posilovat to, co nás spojuje. Někteří lidé si to uvědomují dávno, u dalších to lepší začíná.

Čestmír Brandejs