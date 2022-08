V rámci investic do rozvoje stezky byly pořízeny čtyři sčítače cyklistů i pěších turistů. Jak si Labská stezka vedla v návštěvnosti v prvním kvartálu roku 2022? Sčítače jsou umístěny v Kuksu, Smiřicích, Věkoších a Vysoké nad Labem. Celková návštěvnost pěších i cykloturistů byla za první tři měsíce přes 69 tisíc průjezdů, přičemž nejvíce z nich ukazoval sčítač ve Vysoké nad Labem, nejméně naopak ten v Kuksu. To je způsobeno sezónností, která v Kuksu začíná až od dubna, kdy své brány otevírá oblíbený Hospitál.

Turistická sezóna se projevuje i v dalších ukazatelích. Například průměrná návštěvnost cyklostezky ve všedních dnech byla opět nejnižší v Kuksu (67), o víkendu se návštěvnost zvedla na průměrných 162 průjezdů, respektive průchodů. Nejvíce vytěžovaný byl v prvních třech měsících sčítač ve Vysoké nad Labem, který měsíčně v průměru evidoval přes 8 tisíc návštěvníků s maximální denní návštěvností 1 174. Jako jediný ze čtyř sčítačů byl nejvíce frekventovaný v sobotu, nejsilnějším dnem v týdnu u ostatních byla neděle.

„Data z tohoto sčítače nás nepřekvapují, tato trasa je velice využívaná pro cyklo přepravu do práce, a to i v zimních měsících, a samozřejmě je to vděčná trasa na rodinné procházky,“ uvádí marketingová manažerka Michaela Cápová, v jejíž gesci je i cykloturistika. Celková návštěvnost pěších byla v prvních třech měsících 30 304, cyklistů poté sčítače za stejné období zaznamenaly 39 015. Oproti stejnému časovému úseku v roce 2021 ovšem návštěvnost Labské stezky klesla o více než 18 tisíc. Pěších návštěvníků totiž sčítače zaznamenaly 48 131 a těch na kole 39 474.

Největší nápor se předpokládá v období letních prázdnin, kdy se vloni návštěvnost vyšplhala až na 100 tisíc průjezdů za měsíc. I přes celkově nižší čísla byla ve všech třech měsících tendence návštěvnosti růstová.

Za Královéhradeckou krajskou centrálu cestovního ruchu Anna Chvátalová