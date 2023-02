Zdá se, jako by současným světem otřásala jedna krize za druhou. Válka na Ukrajině, energetická krize i změny klimatu. To vše jsou témata, která Jeden svět nemůže přehlížet. Festival každoročně přináší do kin desítky dokumentárních filmů o lidských právech a jejich porušování. Pro letošní ročník zvolil téma Cena bezpečí. Novinkou bude soutěžní kategorie určená projektům ve virtuální realitě a rozšířený debatní program.

Letos se koná jubilejní 25. ročník Jednoho světa, který se za dobu své existence rozrostl v největší akci svého druhu na světě. „Pro letošní ročník jsme se rozhodli nabídku rozšířit o debatní program, který je rovnocenný tomu filmovému, a dát větší prostor virtuální realitě. Ta měla v minulých letech vždy velký úspěch, a i proto jsme se rozhodli vytvořit z ní soutěžní kategorii,“ představuje novinky festivalu ředitel Ondřej Kamenický. Festival, který znovu proběhne v březnovém termínu, nese podtitul Cena bezpečí. „Všemi filmy letošního ročníku prostupuje téma nejistoty a hledání bezpečí. Ať už jde o pocity finančního zajištění, rodinného zázemí, anebo jistoty garantované státem, pro každého z nás tato spojení znamenají něco jiného. I cena, kterou jsme za bezpečí ochotni platit, je pro každého jiná. Sloganem Cena bezpečí bychom proto chtěli přimět publikum napříč ČR k zamyšlení a vzájemnému respektu k různorodým projevům strachu,“ popisuje Kamenický.

Festivalovou kampaň připravilo už pošesté Studio Matyáše Trnky. Spěchající postavy, odstrkování, nejistota, strach a ohrožení. To jsou časté scény, které se v letošním vizuálu festivalu objevují. „Vizuály i spot letošního Jednoho světa odkazují k tomu, co se může stát, když nás přemůže strach a potřebu bezpečí uvedeme do absurdna. Můžeme skončit sami zavření v bytě a svět pozorujeme jen klíčovou dírkou nebo prožít zbytek života ve skafandru. Můžeme se ptát sami sebe: ,Co všechno ještě můžeme pro bezpečí udělat?‘ Možná i my sami jsme občas v pozici, kdy někoho odstrčíme, aby nám bylo líp. Nebo právě naopak, jsme sami někdy odstrčeni. Jak a jestli je to správně, necháváme na těch, kdo spot uvidí,“ vysvětluje autor kampaně Matyáš Trnka.

Vražda slovenského novináře, nekonvenční vztahy i prolomení ticha

Ročníkové téma Cena bezpečí se na Jednom světě promítne do všech vybraných soutěžních i nesoutěžních snímků. Ke každému filmu festival plánuje speciální diskuze s hosty a hostkami z celého světa, aby filmy a jejich témata zasadil do širšího kontextu. Oproti minulým ročníkům festival Jeden svět debatní program výrazně rozšíří – probíhat bude nejen více různých druhů diskuzí, celý debatní program bude mít i vlastní dramaturgii.

Slovensko si v únoru připomene pět let od vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové. K případu sahajícímu přes mafii až do vrcholné politiky se ve filmu Kuciak: Vražda novináře vrací režisér Matt Sarnecki. Snímek zařazený do České soutěže se na Jednom světě dočká distribuční premiéry, do kin jej poté uvede Bontonfilm. Ve stejné sekci festival uvede i snímek BLIX NOT BOMBS. Režisérka Greta Stocklassa se v něm vydá za mužem, který kdysi stál po boku nejmocnějších vládců planety a měl za úkol zjistit, zda režim Saddáma Husajna v Iráku vlastní zbraně hromadného ničení.

Do nejsevernějšího města světa vyrazí ve filmu Návštěvníci režisérka Veronika Lišková. Sleduje v něm antropoložku Zdenku Sokolíčkovou, která zjišťuje, proč najít nový domov na Špicberkách není zdaleka snadné. Za hranice Česka publikum zavede i dokument Pongo Calling režiséra Tomáše Kratochvíla. Soustředí se na romského řidiče kamionů Štefana Ponga, který bojoval proti předsudkům a diskriminaci vůči Romům napříč Evropou.

Že může mít láska mnoho podob, ukazuje snímek Šťastně až na věky. Režisérka Jana Počtová v něm představuje příběhy lidí, kteří žijí v nejrůznějších typech soužití – otevřeném manželství, polyamorním nebo mileneckém vztahu. Dokumentární sondu do intimních vztahů přinese i režisérka Soňa G. Lutherová. Ve filmu Šťastný člověk sleduje příběh rodiny, kde jeden z rodičů prochází procesem tranzice. Snímek bude mít na festivalu světovou premiéru.

Co následuje poté, když někdo prolomí mlčení? Odpověď hledá režisér Mikoláš Arsenjev ve snímku Po prolomení ticha, v němž sleduje spoluzakladatelku iniciativy Ne!musíš to vydržet, upozorňující na sexuální obtěžování a zneužívání moci na českých uměleckých vysokých školách. Do života postav ve filmu Naděje až do konce zasáhla amyotrofická laterální skleróza. Snímek Veroniky Stehlíkové přibližuje jejich příběhy, v nichž se snaží co nejsmysluplněji prožít zbývající čas. Období pandemie koronaviru v letošním výběru dokumentů v časosběrném snímku Stop Time připomene režisér David Čálek.

Svědectví z Ukrajiny i dokumenty ve virtuálním světě

Co všechno je člověk schopen udělat pro pocit bezpečí? Netradiční odpověď přináší režisérka Coco Schrijber ve filmu Je to jenom tvoje vina. Ve snímku zařazeném do Mezinárodní soutěže představuje tři ženy, které se z násilnických vztahů vymanily vraždou svého partnera. V soutěžní kategorii Máte právo vědět režisér Adithya Sambamurthy diváky a divačky ve filmu Žurnalistka a její žalářníci vezme na historicky první soudní proces proti členům syrského režimu Bašára Asada za zločiny proti lidskosti. Snímek bude mít na festivalu světovou premiéru a doprovodí ho protagonistka Luna Wafta.

Vzhledem k tomu, že brzy uplyne rok od ruské invaze na Ukrajině, nemůže neutichající agresi přehlížet ani Jeden svět. Jednu z tematických sekcí proto věnuje právě Ukrajině. Uvede například snímek Překonat temnotu natočený kolektivem ukrajinských tvůrců a tvůrkyň, kteří přinášejí výpověď o každodenním životě uprostřed zuřícího konfliktu.

Současnou krizi ve finském sektoru péče o seniory i to, jak k nim společnost přistupuje, popisuje režisérka Susanna Helke ve snímku Nelítostné časy, konejšivé hlasy zařazeném do tematické sekce Vztahy. Jeden svět neopomene ani téma energetické krize a udržitelnosti. Do jakých problémů se lidstvo může v budoucnu dostat kvůli ropnému průmyslu, napoví v dokumentu Nasáklí ropou režisérka Emma Davie. Kategorie Nová božstva nabídne snímek Polské modlitby režisérky Hanky Nobis sledující cestu mladého Poláka vedoucí od konzervativního křesťanství a homofobních názorů ke zpochybňování existence Boha.

V posledních letech si v dokumentárním filmu získává neodmyslitelné místo i virtuální realita. V letošní soutěži uvede například snímek Spojeni se Zemí Anny Mauersberger a Niki Smit, který diváctvo postaví před škody způsobené planetě rychlou expanzí lidstva. Jak vypadá život v nechvalně známé věznici pro politické vězně uprostřed venezuelského hlavního města, ukáže interaktivní projekt Ve vězení El Helicoide.

Jeden svět online – přístupný kdykoliv a odkudkoliv

Festival myslí i na návštěvníky a návštěvnice, kteří nemají možnost přijít na projekci do jednoho z festivalových měst. V době pandemie koronaviru spustil festival VOD platformu Jeden svět online, kde lze v průběhu celého roku odkudkoliv v České republice zhlédnout nejlepší dokumenty z minulých ročníků festivalu. K letošnímu pětadvacátému výročí jsou od ledna na adrese www.jedensvetonline.cz dostupné další nejvýraznější snímky z uplynulých ročníků.

Vybrané filmy z letošního ročníku budou na Jednom světě online dostupné od 3. do 16. dubna 2023.

Podrobnosti o festivalu a materiály ke stažení najdete na webu www.jedensvet.cz.

Jan Slanina, vedoucí mediální komunikace a PR