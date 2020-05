Jaký byl květen 1945?

V těchto dnech tomu je již tři čtvrtě století, co se do naší země po 7 letech fašistické okupace vrátila svoboda. Vedou se spory, zda to bylo 9. či 8. května 1945, nebo jiného data. To už dnes není tak moc podstatné.

Jaký byl květen 1945? | Foto: Jana Žočková