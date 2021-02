Jazykové gymnázium zabodovalo. I na distanční výuce dochází k úžasným projektům

Čtyři studenti Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové z kvinty, sexty a septimy se zúčastnily úžasného projektu pořádaného Evropskou kosmickou agenturou ESA. Projekt Astro Pi Challenge je soutěž, která má za úkol atraktivní formou ukázat žákům do 19 let programování v jazyce Python s pomocí vesmírného projektu, kterého se mohou zúčastnit již během střední školy. Na palubě Mezinárodní vesmírné stanici ISS se společně s astronauty nachází i dva mikropočítače Astro Pi, do kterých mohou vybraní studenti posílat své programy s experimenty. Mise Space Lab, v rámci které mají týmy o 2 - 6 členech navrhnout experiment, který by využil senzorů a kamer mikropočítačů k experimentu, jenž by následně běžel 3 hodiny na oběžné dráze.

První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové | Foto: Blanka Žitná