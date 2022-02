Jsou milé chvíle ve stáří, které všední dny rozzáří, a které pohladí i duši. A za ně díky vzdát se sluší.

Ten upřímný dík patří právě komisi v místní samosprávě z jihu Slezského Předměstí.

V této čtvrti máme štěstí na komisi zvlášť činorodou. Ta zahrnula pohodou ty, jimž knot svíčky se už krátí.

Co jim chuť do života vrátí? Milé setkání s vrstevníky a s těmi, co zaslouží díky za zájem o ty druhé kolem. Jsou pro ostatní zářivým vzorem vstřícnosti a nevšední snahy vytvářet dobré lidské vztahy.