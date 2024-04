Kapela Space Bandits z Hradce Králové vydala po delší době studiovou nahrávku Quiet Bays, která je součástí EP Lucid Therapy. Singl spatřil světlo světa 17. března. Samotné EP vyšlo k datu 22. března nejen na všech streamovacích platformách, ale i na prvním fyzickém nosiči kapely - konkrétně bude EP k dostání i na CD.

Space Bandits. | Foto: Space Bandits

EP Lucid Therapy.Zdroj: Space BanditsPíseň Quiet Bays mluví jazykem hluboké melancholie, vnitřní rozervanosti života, v pocitech, které nás iracionálně svírají a nedovolí nám vkročit do obyčejného bytí bez stavu všeobjímající deprese. Končí přesto pozitivně v uvědomění si dalšího dne, který může vždy přinést něco nového, co nás od negativního stavu mysli zachrání.

EP bylo nahráno v lednu roku 2023 ve studiu ‘i’ Thoma Frödeho, jenž se postaral i o mix a master. Ve studiu SpaceAirport vznikaly jak backing tracky od Hugh Deviry, tak základní aranže, jenž nahrál Petr Hlaváček, baskytarista kapely.

Grafický motiv vychází z obrazu od frontmana Tomáše Sejkory a o finální editaci se postaral Vojta Just. Píseň je distribuována skrze vydavatelství ŽivotjeLajf pod vedením Šárky Hlaváčkové.

„Hudba k singlu Quiet Bays vznikla na malém nádraží v osm hodin večer nedaleko Náchoda, jako kytarový motiv vystihující melancholickou náladu na konci víkendu,“ říká frontman kapely Tomáš Sejkora. Autorem textu skladby Quiet Bays je básnířka Michaela Horynová. Baskytarista Petr k singlu dodává: „Moje emocionální pouto s touto písní je obrovské. Vždy, když jsme tuto píseň hráli na zkušebně, ocitl jsem se v tranzu, ze kterého nešlo snadno vyskočit.“

Zdroj: Youtube

Kapela Space Bandits je projekt hradeckého kytaristy a zpěváka Tomáše Sejkory, bubeníka Zbyňka Sperata (oba ex. Pavilon M2) a jihomoravského baskytaristy Petra Hlaváčka (ex. Ve Vzduchu). Jejich psychedelic-indie tvorba nekopíruje jen šlépěje jiných psychedelic tuzemských kapel, ale má svůj osobitý zvuk. Jak název skupiny napovídá, tvorba Space bandits zavádí posluchače do magických, táhlých melodií a jiné vesmírné dimenze. V jejich zvuku se odráží inspirace kapel jako jsou Still Corners, Foals nebo Radiohead.

