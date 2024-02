Chlumecká radnice je aktivní radnicí, o tom se mohli přesvědčit návštěvníci dalšího chlumeckého masopustu v sobotu 10. února. Muzeum Loreta a jeho přilehlé prostory se staly cílem tradičního pochodu masek, který svou pouť Chlumcem zahájil od místního koupaliště. Výraznou součástí celé chlumecké akce se stalo středisko výuky gastronomických a potravinářských oborů, které patří pod Střední školu technickou a řemeslnou.

Chlumecký masopust s výraznou účastí Střední školy technické a řemeslné. | Foto: Petra Hrnčířová

"Vítám zde všechny Chlumečáky, krásné masky, všechny hosty a přeji jim krásné masopustní veselí," řekl mimo jiné v úvodu starosta města Vladan Kárník. Nutno říci, že návštěvníků této akce bylo rozhodně okolo 1 500, a to už je úctyhodné číslo.

Masky, skvělá dechovka, simultánní ukázka staročeské zabijačky v podání učitele odborného výcviku Radomíra Beňka a jeho žáka Matěje Valáška, vaření guláše v polní kuchyni a ukázky staré zemědělské techniky jen dokreslovaly atmosféru této velmi vydařené akce.

Střední škola technická a řemeslná (SŠTŘ) má v Chlumci své středisko výuky gastronomických a potravinářských oborů a asi by bylo velmi podivné, pokud by se na masopustu nepředstavily. Tak se také stalo a účastníky akce také v úvodním projevu pozdravil i ředitel školy Vladimír Blažej, který je také pozval k pravidelným návštěvám střediska, které bylo uvedeno do provozu v roce 2019, a k možnosti pravidlených nákupů výrobků mladých řezníků, kuchařů a cukrářů.

I v letošním roce v rámci zvýšení kapacity služeb a výukových prostor probíhá ve středisku malá rekonstrukce, která zejména pomůže lepší organizaci výuky oborů kuchař-číšník a řezník-uzenář.

Škola na chlumeckém masopustu provozovala pět stánků, dva s řeznicko-uzenářskými produkty, jak tradiční vařené, tak uzenářské výroby, dva s produkty chlumecké žákovské kuchyně v podání zabijačkové polévky a guláše, prodeje tradičního prejtu se zelím, ovaru s křenem a hořčicí a škvarkové pomazánky.

Naprosto vyprodáno měl i stánek mladých cukrářů, který nabízel buchty, peciválky, koblihy, medovníky, pařížské kornouty a ovocné metýnky. Kdo viděl mnohametrové fronty před těmito prodejními místy, viděl ohromný zájem o zmíněnou žákovskou produkci. "Strašně to uteklo, byl to sprint, od půl deváté do půl druhé jsme se vůbec nezastavili," to byl shodný názor jak pedagogů Milana Nováka, Moniky Vernerové či žáků Stanislava Bořila, Filipa Pittnera či Ivety Bryknarové.

Prostě a krátce, škola se stala výraznou součástí celé chlumecké akce. "Já musím poděkovat všem organizačně perfektním pedagogům chlumeckého střediska i našim skvělým žákům, kteří opět dokázali, že i současná mladá generace má v sobě mnoho pozitivního a dobrého. Snad jsem se tam také neflákal a pomohl jim," konstatoval s úsměvem ředitel Vladimír Blažej.

"Já musím vyzdvihnout i našeho partnera společnost Vejce Kosičky, který rozšířil náš sortiment, musím se zmínit i o celotýdenní náročné přípravě na tuto akci, kdy naše týmy vyráběly, vařily a pekly o stošest. Výbornou práci odvedl i technický úsek školy v čele s Jaroslavem Polívkou, který instaloval celé zázemí pro naši účast. Je vidět, že pokud zavládne týmový duch, jsou zaměstnanci i žáci školy schopni zvládnout i takto rozsáhlou a náročnou akci," chválila vedoucí chlumeckého střediska Veronika Blažejová.

A závěrem se sluší i říci, kdo se na účasti SŠTŘ a nutno říci i její velmi dobré propagaci na veřejnosti podílel - pedagogové Milan Novák, Radomír Beněk za řeznicko-uzenářský úsek, Gabriela Rychterová a Lenka Vopátková za úsek kuchařů, Michaela Vejvodová za učitele cukrářů, Veronika Blažejová a Monika Vernerová, jejíž matematický koncert za pokladnou byl tvrdou zkouškou odolnosti a asertivity.

A samozřejmě nezapomeneme na žáky školy - mladí adepti řemesla Stanislav Bořil, František Skružný, Matěj Valášek, Filip Pittner, Martin Muller, Iveta Bryknarová, Dominik Verbitskij, Aneta Šeborová, Eva Bendáková a Valentýna Ryglová. Velmi děkujeme…

