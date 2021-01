Situace mladých lidí, kteří v této době opustili dětský domov, nebývá pro mnohé z nich jednoduchá. Do obtíží se dnes může dostat kdekdo, těmto mladým však v této tvrdé době chybí pomoc blízkých a rodiny.

Tematické setkání Začni správně v DD Dolní Lánov. | Foto: Kateřina Hrnčířová

A právě tu po celé republice nahrazuje projekt Začni správně společnosti yourchance o.p.s. Podpora a pomoc putuje také do dětských domovů. V Královéhradeckém kraji se koordinátorka Katka Hrnčířová stará zhruba o padesát mladých, ze kterých se už bezmála dvě desítky snaží stát na vlastních nohách. Jednou z nich je třeba Lenka nebo Šárka. Katka jezdí také učit do dětského domova v Sedloňově. „Doučuji to, co je potřeba, nejčastěji žáky prvního stupně základní školy. V domovech chyběli dobrovolníci, kteří by dětem pomohli s úkoly, tak jsem chtěla přiložit ruku k dílu,“ popisuje Katka.