Twirling je estetický sport propojující gymnastiku, tanec a především specifickou práci s hůlkou. Do Česka dorazil před dvaceti lety díky francouzským lektorům. Na MČR se představili ti nejlepší čeští twirleři, z nichž někteří již několik let úspěšně reprezentují naši zemi na mezinárodních soutěžích a jejich zásluhou se twirling dostává do povědomí veřejnosti. Patří mezi ně Eva Beranová (TJ Pomněnky Kosmonosy), Veronika Kadlecová (Starlette České Budějovice), Martin Kotouč (Kopretinky Dobrovice), Natálie Zikmundová (Amorion Jevíčko), Viktorie Šitlerová (Bystřice), Michaela Jančíková (SDOM Zlín), ZIK ZAK Vratimov v doplňkové disciplíně pompony a další.

Cenu za nejlepší sólovou choreografii získala Eva Beranová. Ocenění pro nejlepší dvojici si převzali Alexandra Vaněčková a Martin Kotouč, za tým pak Infinity Kroměříž. Poprvé se také představil národní twirlingový taneční tým, který spolu s dalšími vítězi jednotlivých disciplín bude reprezentovat český twirling na mistrovství Evropy v italském Lignanu v dubnu 2023. Záznam soutěže a podrobné výsledky jsou k dispozici na www.majorettes-twirling.cz. Akci finančně podpořilo město Hradec Králové.

Lenka Klepalová, Svaz mažoretek a twirlingu ČR