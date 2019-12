Reaguji na opakující se mediální prohlášení pana primátora Hrabálka, že jsem vrátila z trucu dotaci 180 tisíc. Jeho výroky uvádí občany v omyl a poškozují dobré jméno festivalu.

Jsem běžec na dlouhou trať, říká Martina Součková. | Foto: archiv M. Součkové

Není pravdou, že jsem ze své zlovůle či trucu odmítla dotaci. Vypracovala jsem úspornou variantu festivalu, která zohledňovala sníženou dotaci. Město ji smetlo ze stolu během tří dnů z důvodu nedostatečného množství koncertů. Vedení trvalo na uspořádání původní žádosti v celkovém rozpočtu 850 tisíc, což obnáší obrovské finanční riziko. V žádosti jsem jej jasně vyčíslila. Pokud by zapršelo, čelila bych prodělku 200 tisíc. V roce 2020 by se díky škrtům riziko zvýšilo o dalších 40 tisíc. Jen blázen by se pustil do produkce, která je z poloviny závislá na tržbě z návštěvnosti a je takto významně ovlivněná počasím. Na základě racionálního rozhodnutí jsem byla nucena z připravované smlouvy odstoupit. Magistrát mohl učinit jakýkoliv vstřícný krok, aby festival proběhl v pozměněném režimu, stejně jako tuto dohodu učinil s leteckou přehlídkou CIAF. Není tedy pravda, jak tvrdí primátor, že město nemůže svoje rozhodnutí změnit. Opravdu mě mrzí, že současné vedení města nebylo přístupné jakémukoli kompromisu. Argumentuje úsporami a tlačí nás do finančních rizik. Moje kritika nekompetentních lidí na postech kultury je zcela oprávněná, buď rozpočet nečtou, nebo jim je lhostejný. Mám velmi nepříjemné pocity z veřejného osočování a překrucování informací v médiích. Nicméně festival uspořádám ve stejně úsporné finanční variantě, jakou jsem představila městu.