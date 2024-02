Minulou neděli byl opět otevřen veřejnosti Šrámkův statek v Pileticích, konal se tu masopust. Této akce se zúčastnil mimo jiné také Splolek Lidové Tvorby Hradec Králové. Členky zaplnily všechny komůrky této krásné roubenky v prvním patře. Své místo tady měli i řezbáři, k vidění byly krásné předměty ze dřeva a děti si zde mohly vyřezat prasátko, jak jinak, než symbol masopustu.

Na programu masopustního dne na Šrámkově statku se podílel i Spolek lidové tvorby Hradec Králové. | Foto: Ľubica Gembalová

V první komůrce byla paní Marie Jiroutová, odbornice na paličkování, a Eva Kněžourová se svojí chalupářskou keramikou a dekorativním drátováním, hned vedle v další byla paní Simona Kalousová s frivolitkami a dekupáží, dále paní Ľubica Gembalová s keramikou a malováním na keramická zvířátka pro děti, dále paní Monika Doležalová s dekorativními předměty a malováním pro děti. Uprostřed roubenky měla své místo naše paní vedoucí spolku paní Monika Lemberková, u které si děti vyráběly škrabošky, které si samy dekorovaly.

A v poslední komůrce paní Jára Frýdlová, která vlastní historicky tkalcovský stav a vyrábí na něm neskutečné věci. Ponča, dekorativní předměty, háčkuje čepice, rukavice a dále je odbornice na Quiling. A také paní Anička Kolomparová se svými výrobky z korálků.

Dole v přízemí roubenky si návštěvníci mohou prohlédnout stálou expozici fotografií a předmětů, které používali naši předci. Poslední je kuchyň. Jsou zde krásná modrá funkční kachlová kamna, na kterých ženy smažily „Boží milosti“. Obalují se ještě horké, ve vanilkovém cukru. To je dobrota. V koutku této kuchyně měla místo paní s kolovrátkem, vyrábí z vlny rukavice, ponožky, čepice. Byla radost ji pozorovat.

Venku si všichni přišli na své, jitrnice, tlačenka, jídla z vepřového masa, lahůdkou byl chléb namazaný škvarkovým sádlem s cibulí, ale i sladké: koláče, mazance, preclíky, káva, čaj, medovina, svařák, grog, prostě vše, co k masopustu patří. Pro děti loutkové pohádky, vystoupení pěveckých dětských sborů, masky a také výrobky z kůže, krásně voněly, jen jste prošli kolem.

Škoda, že počasí moc nepřálo, celý den mrholilo nebo pršelo, ale přítomným to zřejmě nevadilo.

Můžeme se těšit na další akce spolku, nejbližší 16. března bude Velikonoční jarmark v Adalbertinu, od 9 do 16 hodin. Dále na Výstavu kraslic a jarních zvykloslovných předmětů opět na Šrámkově statku od 28. března do 1. dubna, od 10 do 16 hodin.

Všechny akce jsou realizovány za podpory Statutárního města Hradec Králové. Tato byla připravena pod vedením paní Jitky Kučerové z Adalbertina.

Zdroj: Irena Voříšková