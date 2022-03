Materiální sbírka potrvá do 11. března. Dárce přinesl i neprůstřelnou vestu

Čtenář reportér Čtenář

Královéhradečtí Piráti pořádají materiální sbírku pro Ukrajinu, do které můžete přispět do 11. března, a to v pirátském centru KraPiCe, Masarykovo náměstí, mezi 16. a 20. hodinou. Momentálně je dostatek oblečení či teplých dek. Naopak stále jsou potřeba trvanlivé potraviny (vhodné jsou i bezlepkové potraviny), hygienické prostředky, léky a zdravotnický materiál.

Hradecká materiální sbírka. | Foto: Piráti Hradec Králové