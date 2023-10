Ve dnech 29. září až 1. října se konalo Mistrovství světa mažoretek 2023 v Chorvatsku ve městě Zadar. Hradecký klub mažoretek A-TEAM se na mistrovství nominoval s 12 skladbami a hned 11 skladeb proměnil v medailové umístění.

Hradecký klub mažoretek A-TEAM. | Foto: se svolením klubu A-TEAM

Výpravy se účastnilo 46 závodnic ze třech věkových kategorií: kadetky do 12 let, juniorky do 14 let a seniorky nad 15 let, každá z dívek soutěžila ve více skladbách.

Na více fotografií mažoretek se můžete podívat na jejich webu.

Celkem děvčata A-TEAMU získala 4krát titul Mistryně světa, 3krát titul 1. vicemistryně a 4krát titul 2. vicemistryně světa 2023, v přepočtu na medaile 50 zlatých, 47 stříbrných a 43 bronzových medailí.

S výsledkem výpravy byl velmi spokojený celý fanklub a hlavní trenérky Renata Švubová a Jana Koláčková.

Klub děkujeme za podporu činnosti Statutárnímu městu Hradec Králové a Královéhradeckému kraji.

Jana Koláčková

A-TEAM Hradec Králové, z.s.