Červen, září a říjen patřily především víkendům a rodičům s dětmi, o prázdninách se park naplnil i ve všední den zejména tábory a dětskými skupinami. „Rozhodující je, že se potvrdila naprostá bezpečnost celého parku. Neměli jsme žádné ani malé zranění,“ vysvětluje Radek Vychopeň. Sportoviště je uzavřené a děti se tak mohou v sítích pohybovat bez nutnosti lanového jištění.

V průběhu testovacího provozu upravili autoři parku kapacitu sítí na 75 osob do celkové hmotnosti 6.000 kilogramů. Jejich projekt našel inspiraci v Anglii. Hřiště propojená lávkami ve výšce 4-5 metrů tvoří téměř 6 km lan, z toho téměř 2 km ocelově vyztužených. Aby se lana nezadírala do kmenů, je každý strom obemknut dřevěným opaskem. V současné době jsou v Evropě pouze tři podobné areály. „Park jsme o prázdninách navštívili celkem 5 krát. Skladba dětí byla od 4 do 14 let a musím říci, že každý si tam našel svoje. Ačkoliv jde o fyzicky poměrně náročnou aktivitu, děti v sítích vydržely zpravidla celé dopoledne,“ popisuje zkušenosti vedoucí příměstského tábora Iveta Nožičková. Podle ní umějí zavěšené sítě dobře rozvíjet dětské tělo. Chovají se totiž jinak než trampolína. Jsou méně předvídatelné, a to je podle odborníků z hlediska rozvoje hrubé motoriky, rovnovážného systému a reakcí dětí mnohem lepší varianta. Lezením po stěnách se navíc rozvíjí svalový aparát a zručnost.

Zaváděcí provoz parku ukázal, že pro nejmenší se místo nedaleko Zděné boudy stalo i environmentálním lesním prostorem. Důkazem toho jsou desítky postavených lesních domečků. „Podle průzkumů se současné české děti dostanou do lesa mnohdy jen 1 krát ročně. Jsme rádi, že pomáháme tuhle nepříznivou statistiku měnit,“ uzavírá Radek Vychopeň.