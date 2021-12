„Počasí bylo absolutně luxusní, běželi jsme na suchu, co víc si přát. Jen když jsme končili, tak začaly padat první vločky, takže načasování bylo výborné. Po loňském roce, kdy jsme museli náš závod zrušit, si na trať našlo cestu 125 vyznavačů běhu,“ uvedl Zdeněk Rufer z pořádajícího oddílu rychlostní kanoistiky TJ Sokol Hradec Králové.

Start byl na programu klasicky na Eliščině nábřeží v centru Hradce Králové, odkud závodníci vyrazili podél řeky po Labské stezce směrem na Smiřice. Dospělí si mohli zvolit pětikilometrovou a desetikilometrovou trať nebo rovnou celý půlmaraton. Poté, co vyrazili do závodu, se ke slovu dostaly také děti, pro něž byly připraveny různé trasy až do délky dva kilometry.

„Všechno se povedlo na výbornou, závodníci měli radost, že si s námi po loňském výpadku opět mohli zaběhat, takže atmosféra byla výtečná napříč všemi kategoriemi. Pro ty nejlepší jsme měli připraveny medaile a poháry a už teď se těšíme na další ročník,“ shrnul Zdeněk Rufer.

Výsledky Mikulášského vodáckého půlmaratonu – muži půlmaraton: 1. Dalibor Bartoš (LIAZ Jablonec) 1:18:44,60 h, 2. Jan Benko (Eleven Run Team) 1:23:08,30, 3. Jakub Vrbenský (Olympia Spartan Training Kutná Hora) 1:23:29,50; ženy půlmaraton: 1. Romana Benková (Litomyšl) 1:42:38,10 h, 2. Dana Tauerová 1:51:36,60, 3. Petra Černá (3D Fitness Race Team) 2:04:26,10; muži 10 km: Milan Krupka (Run4fun) 36:11,30 min, ženy 10 km: Gabriela Veigertová (POKO Running Team) 38:52,20 min; muži 5 km: Jan Lněnička (Dvůr Králové nad Labem) 18:27,10 min; ženy 5 km: Ema Antušová 20:53,90 min.

Michaela Kratochvílová