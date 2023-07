Ve dnech 22. až 25. června se konalo Mistrovství Evropy mažoretkového sportu ve Slovinsku ve městě Maribor. Hradecký A-TEAM se na tento šampionát nominoval s 10 soutěžními skladbami a Mistrovství Evropy se účastnil již po dvacáté. A opět velice úspěšně.

V přepočtu na hlavy si hradecké A-teamačky přivezly 87 zlatých, 14 stříbrných a 22 bronzových medailí. | Foto: A-TEAM

V přepočtu na hlavy si členky hradeckého A-teamu přivezly 87 zlatých, 14 stříbrných a 22 bronzových medailí, v týmových výsledcích 4 tituly Mistryň Evropy, 2 tituly 1. vicemistryň a 2 tituly 2. vicemistryň. Již dvacet let se A-TEAM pohybuje na evropské špičce – především díky píli, nadšení a lásce k tomuto sportovnímu odvětví.

Ve čtvrtek 22. června proběhlo již tradiční zahájení celého šampionátu. Slavnostního nástupu se účastní na 4 000 nejúspěšnějších mažoretek Evropy. V rámci slavnostního nástupu proběhlo i společné vystoupení českých týmů, které soubory zvládly nacvičit na dálku skrze videa a jeden společný trénink na Mistrovství České republiky.

V přepočtu na hlavy si hradecké A-teamačky přivezly 87 zlatých, 14 stříbrných a 22 bronzových medailí.Zdroj: A-TEAM

Mažoretkový sport je spojením tance a práce s náčiním. Baton (hůlky) nebo POMPOM (třásně) či kombinace obou náčiní MIX. A-TEAM se věnuje především náčiní POMPOM, kde je tanec kombinovaný s obtížnými akrobatickými prvky a zvedačkami, choreografie vyjadřují určité téma a děj, pro diváky se na soutěžích vždy jedná o krásnou a pestrou podívanou.

Mažoretky zaplavily Hradec. Na mistrovství republiky zabodovaly i hradecké kluby

Celá soutěž probíhá vždy 4 dny od rána až do večerních hodin. Ve čtvrtek odpoledne startovala 7členná miniformace A-TEAMU ve věkové kategorii kadetky, tzn. děvčata do 11 let. Soutěžní formace A-TEAMU s názvem „Hadi“ v obrovské konkurenci 19 evropských týmů získala titul 1. vicemistryně Evropy 2023 (tým ve složené Adéla Ščerbaková, Alžběta Bryndová, Liliana Nováčková, Nela Dudová, Nikola Bouzová, Tereza Jelínková, Viktorie Kalousková). Ke čtvrtečnímu úspěchu se hned v pátek připojilo krásné 4. místo juniorského tria ve složení Sára Marková, Veronika Davidová a Veronika Vorlíčková.

Sobotní dopoledne již tradičně patří soutěžní disciplíně DEFILÉ, pro laiky lze soutěžní disciplínu popsat jako taneční průvod, kdy zhruba 18 až 25členný tým společně protančí trasu ve tvaru podkovy o délce 75 metrů v časovém limitu do 3 minut. V disciplíně defilé se nám každoročně velmi daří ve všech věkových kategoriích. Hlavní choreografka A-TEAMU Renata Švubová má stavbu těchto náročných choreografií velmi ráda, její choreografie jsou vždy vysoce hodnoceny.

K úspěchu v těchto disciplínách jistě vede i fakt, že díky finanční podpoře Statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje se po celý rok konají naše víkendová soustředění ve velké hale, kde tuto disciplínu náročnou na prostor můžeme trénovat. Na Mistrovství Evropy roku 2022 jsme získaly v defilé zlato v kategorii kadetek a juniorek a stříbro v kategorii seniorek.

Cvičenci z Královéhradeckého kraje zamíří na světovou gymnaestrádu do Nizozemska

V roce 2023 se nám dařilo ještě více. 22členný tým kadetek ve věku do 11 let získal titul Mistryně Evropy se skladbou Domorodci. Juniorky (23členný tým ve věku 12 až 14 let) získaly titul Mistryně Evropy se skladbou Elvis. A titul Mistryně Evropy získal i náš nejstarší a nejzkušenější tým seniorek (20členný tým děvčat ve věku 15 až 22let) se skladbou Rock. Choreografie Rock Renaty Švubové získala v roce 2023 i ocenění za nejvýše hodnocenou choreografii sezóny v součtu všech soutěží v České republice v rámci mažoretkové asociace CMA v disciplíně s pompomy.

Juniorky (23členný tým ve věku 12 až 14 let) získaly titul Mistryně Evropy se skladbou Elvis.Zdroj: A-TEAM

V sobotu odpoledne se soutěžilo v malých formacích v kategorii seniorek. Byla to překrásná podívaná na velice náročné sestavy, co se týká práce s náčiním, tak i akrobatických prvků. S velikou radostí jsme slavily titul 1. vicemistryně Evropy v 6členné miniformaci seniorek (tým ve složení Aneta Lašáková, Jana Kaňková, Klára Petříková Markéta Prouzová, Natálie Škardová, Nikola Kosařová)

A dále jsme oslavily i titul 2. vicemistryně Evropy v duu senior ve složení Klára Petříková a Natálie Škardová. Obě tyto formace získaly medailová umístění na Mistrovství Evropy i světa v roce 2022, a tak děvčata opět dokázala obhájit svoji výkonnost v nejnáročnější věkové kategorii.

Fotbalový stadion v Hradci Králové finišuje, první zápas se blíží. Podívejte se

Při každém vyhlášení formací probíhá v hale Happy time. Čas, kdy si mažoretky můžou společně zatančit. V A-TEAMU panovala pohodová a radostná atmosféra a fanklub A-TEAMU na tribuně tančil společně s mažoretkami. Při tančení společných krokových variacích pod vedením Jiřího Vlčka (rodič) propuklo velké veselí a vzájemná synergie všech věkových kategorií od nejmladších závodnic až po nejstarší členy fanklubu. A o tom to je, vzájemně si užít radostné a pohodové chvíle.

V neděli je závěrečný nejnáročnější den. Již je znát únava z předešlých dní trávených v horku v hale, díky náročnému programu od ranních do večerních hodin jsou závodnice i málo vyspalé. S ohledem na večerní odjezd do České republiky se každoročně musíme v neděli ráno sbalit do 7 hodin ráno a vyrazit do haly, čili poměrně náročný sportovní výkon podáme již ráno před soutěží na hotelu. Díky skvělé spolupráci s pány řidiči z Dopravního podniku Hradec Králové však zájezdy vždy probíhají perfektně a s veškerým pohodlím, které závodnice tolik potřebují.

Čtvrť pro vyvolené ani obchoďáky tu nebudou, říká nový majitel Jezdeckého klubu

V neděli v každé věkové kategorii startuje kolem 20 soutěžních skladeb, každý rok je překvapující, kam až je možné výkonnostní úroveň ještě povýšit. Každé zaváhání, každá chybička může soutěž rozhodnout, výsledky bývají velmi těsné. Na soutěžích mažoretek se vždy veřejně vyhlašuje 6 míst, které dostanou veřejně diplom, první tři místa medaile a pohár. Čili do šestého místa je umístění bráno jako největší úspěch. V pódiových skladbách se nám podařilo se všemi třemi věkovými kategoriemi tohoto finálového vyhlášení dosáhnout. Juniorky s bojovou skladbou Assasini získaly 6. místo, Seniorky s dramatickým příběhem Drákula získaly v nejnáročnější kategorii titul 2. vicemistryně Evropy 2023 a naše nejmladší kadetky získaly vítězný titul Mistryně Evropy 2023 s romantickým příběhem Pocahontas a jejího indiánského kmene.

V přepočtu na hlavy si hradecké A-teamačky přivezly 87 zlatých, 14 stříbrných a 22 bronzových medailí.Zdroj: A-TEAM

Všechny naše týmy získaly nominace na Mistrovství světa mažoretkového sportu 2023, které se bude konat od 28. září do 1. října 2023 v Chorvatsku v Zadaru.

Za krásné úspěchy na Mistrovství Evropy klub A-TEAM děkujeme všem závodnicím. V přepočtu na hlavy si hradecké A-teamačky přivezly 87 zlatých, 14 stříbrných a 22 bronzových medailí.

Jako po mechu. Unikátní finský okruh otevřou hradecké lesy už za týden

Klub děkuje všem trenérkám, které se obětavě podílely na přípravě závodnic, a to především: Renatě Švubové, Janě Koláčkové, Anně Vaněčkové, Markétě Prouzové, Kláře Petříkové, Natálii Škardové.

Taktéž velmi děkujeme partnerům klubu především Statutárnímu městu Hradec Králové a Královéhradeckému kraji, taktéž děkujeme za celoroční podporu všem rodičům našich svěřenkyň.

A již nyní zveme všechny občany z Hradce Králové a okolí na krásnou podívanou, příští léto hradecký zimní stadion hostí poprvé ve své historii Mistrovství Evropy mažoretkového sportu 2024, akce se uskuteční v termínu 4. až 7. července 2024, vstupné pro veřejnost je na tuto zdarma.

Jana Koláčková

A-TEAM Hradec Králové