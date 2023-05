S příchodem května se opět otevřelo muzeum hraček v Novém Bydžově a pro návštěvníky má úplnou novinku - expozici loutkových divadel. Pozvánku do muzea zaslala paní Michaela Bousová, děkujeme.

Sbírka Muzea hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově se neustále rozrůstá a nabývá nevídaných rozměrů. Novinkou je expozice loutkových divadel. | Foto: Michaela Bousová/Muzeum hraček Stuchlíkovi

Patříte-li mezi milovníky hraček a všeho, co k dětství patří, je tento tip na výlet právě pro vás. Muzeum hraček Stuchlíkovi najdete v bývalém areálu Jabloneckých skláren u koupaliště v Novém Bydžově, Ulice u Mlýna 1437. Pro návštěvníky je připraveno mnoho lahůdek. Neváhejte a přijeďte si s námi zavzpomínat a pokochat se všemi exponáty.

Sbírka se neustále rozrůstá a nabývá nevídaných rozměrů. Od května vás přivítá také nová expozice loutkových divadel. Co si tato loutková divadla představit? Loutky a prvky loutkového divadla se v českých zemích vyskytovaly již v nejstarším období. Od 17. století začaly do českých zemí zajíždět anglické, nizozemské, italské a později německé divadelní skupiny, které předváděly doplňkovou atrakci - vedle živých herců i představení s marionetami.

V druhé polovině 18. století začali na území českých zemí působit i loutkaři české národnosti. Postupně vznikla tradice loutkařských rodin (Maisnerové, Kopečtí, Finkové, Durští). Od poloviny 19. století se začalo rozšiřovat hraní s loutkami na malých domácích scénách a rodinných divadlech. Výrobci začali sériovou výrobu loutek a loutkových divadel, vydavatelství začala masově vydávat loutkové hry. Právě z tohoto období pochází naše ojedinělá sbírka loutkových divadel.

Sbírka čítá desítky divadel sestavených do tematických scén. Najdete zde peklo plné čertů, vodníky ve své vodní říši, rytířský sál a mnoho dalších. Divadla a loutky mnoha výrobců a mnoha různých materiálů. Mezi nejcennější se řadí velké marionety řezbáře Kopeckého a firmy Munzberger, dále Štorchovo divadlo, soustružené loutky Artel, Schowanek, Blank a mnoho dalších. Loutky řezbované, sádrové, z různých tajných materiálů, kteréžto ingredience si věrně předávali loutkařské rodiny.

Uvidíte nádherné šité oblečení, detailně zpracované a vyvedené obličeje. Jen vstoupit na jeviště a rozzářit dětské i dospělé publikum. Nechte se vtáhnout do dob minulých a ponořte se do světa pohádek. Zinscenujte si vlastní příběh. Fantazii se meze nekladou. Každý návštěvník se může stát režisérem. Pro všechny dětské návštěvníky jsou připraveny soutěžní úkoly o sladké odměny.

Otevírací doba 2023:



Květen vždy pondělí až pátek od 10 hod do 14 hodin

Červen až září vždy od úterý do soboty od 10 hod do 16 hodin

Prosinec od úterý do soboty od 10 hod do 16 hodin

Prosincové pátky - noční prohlídky od 18 hodin do 22 hodin



Pro jiný termín prohlídky volejte na telefonní číslo 608 985 477 propagace a marketing muzea – Michaela Bousová, DiS.

Pro výkup hraček a nabídku hraček do expozic volejte na telefonní číslo 604 554 114 - Hana Stuchlíková za Muzeum hraček Stuchlíkovi

Michaela Bousová, DiS.