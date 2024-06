Léto se blíží, a tak možná přemýšlíte, kam se se svou rodinou či přáteli vypravit. Patříte mezi milovníky krásných hraček? Sbíráte je nebo se pohledem na ně jenom rádi kocháte? Pokud ano, pak se určitě vydejte do Muzea hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově. Čeká vás nezapomenutelný zážitek, který potěší všechny věkové kategorie.

V dnešní době sbírka muzea sčítá tisíce hraček a je již takového rozsahu, že patří mezi největší stálou expozici historických a retro hraček v republice. | Foto: Michaela Bousová

Muzeum hraček Stuchlíkovi najdete v bývalém areálu Jabloneckých skláren u koupaliště v Novém Bydžově, ulice U Mlýna 1437. V dnešní době sbírka muzea sčítá tisíce hraček a je již takového rozsahu, že patří mezi největší stálou expozici historických a retro hraček v republice. Návštěvníci zde mohou obdivovat unikátní sbírku zahrnující exponáty předválečné doby až po 80. léta minulého století včetně velkého starožitného funkčního kolejiště s mašinkou a vagónky z roku 1913.

Můžete se těšit na unikátní expozici loutkových divadel. Sbírka čítá desítky divadel sestavených do tématických scén. Najdete zde peklo plné čertů, vodníky ve své vodní říši, rytířský sál a mnoho dalších. Divadla a loutky mnoha výrobců a mnoha různých materiálů. Ale to není vše. Sbírka se neustále rozrůstá a pro návštěvníky je připraveno mnoho novinek.

Jste příznivci vláčků a mašinek? Máme pro Vás opravdový unikát, a to model parní lokomotivy. Parní lokomotiva se vyráběla za Rakouska - Uherska ve Vídeňském Novém Městě, Floridsdorfu a v ČKD od roku 1909 do roku 1916 v celkovém počtu 386 kusů ve třech sériích, které se lišily technickými detaily. Tehdy byly ještě označeny jako řada 429. Po rozpadu Rakouska - Uherska byly rozdělěny do několika států včetně tehdejšího Československa, kde dostaly nové označení 354.7. S muzejní lokomotivou 354.7152 se můžete dodnes setkat na historických jízdách. Tento model je věrná funkční zmenšenina, vyrobena v padesátých letech minulého století. Model je poháněn dvoupístovým parním strojem na uhlí, váží okolo 90 kg a měří téměř dva metry.

Obdivujete hračky nejstarší? Rádi bychom Vám představili nový přírůstek do sbírky. Francouzský kočárek z poloviny 19. století, vyrobený z mosazi a ze dřeva, na kterém se veze méďa a tlačí ho panenka Gebruder Heubach, která byla vyrobena kolem roku 1920.

V muzeu neuvidíte pouze hračky, ale máme pro vás připraveny i jiné skvosty a unikáty. Za zmínku určitě stojí vzácný korzet, čepec a vesta vyšívané a bohatě zdobené dracounem. Dracoun je bavlněná příze opředená mataloplastickymi pásky, díky němuž se niť krásně třpytí! Korzet a čepice byly zhotoveny na území Rakouska-Uherska v 18. století. Vesta pocházející z Dalmácie byla vyrobena v 19. století. Tyto doplňky nesou staré prvky jako jsou ručně obšité dírky, proužky tkaniny, které původně překrývaly na šněrovačkách švy. Jedná se o jednotný typ ke kroji, kde sukně zakryla spodní, méně zdobnou část.

Každý rok v prosinci je v Muzeu hraček Stuchlíkovi k vidění i rozsáhlá expozice betlémů. Tento soubor betlémů lidového sběratele, řezbáře a výtvarníka Ondřeje Vávry zabere v muzeu dvě místnosti. Spatřit můžete betlémy jak starožitné tak i nové. Betlémy jsou vyrobeny z nejrůznějších materiálů. K vidění zde máme jak betlémy velké, ale i miniaturní. Každým rokem se betlémy obměňují. V tomto roce se budete moci těšit na nově vznikající obrovský betlém.

Otevírací doba 2024 Červen až srpen od úterý do soboty od 10 hod do 16 hodin

Září pouze na základě telefonické domluvy, a to předem na telefonním čísle 608 985 477

Prosinec od úterý do soboty od 10 hod do 16 hodin

Prosincové pátky noční prohlídky od 18 hodin do 22 hodin

Pro jiný termín prohlídky volejte na telefonní číslo 608 985 477 (propagace a marketing muzea – Michaela Bousová DiS.)

Pro všechny dětské návštěvníky jsou připraveny soutěžní úkoly o sladké odměny. Máte-li chuť navštívit místo, kde si zavzpomínáte, zasoutěžíte a zároveň se dozvíte něco nového, tak právě pro vás je tento výlet ten pravý. Těšíme se na vás.

Za Muzeum hraček

Michaela Bousová DiS.

