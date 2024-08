Muzeum hraček Stuchlíkovi muzeum naleznete v bývalém areálu Jabloneckých skláren, hned vedle koupaliště v Novém Bydžově, Ulice u Mlýna 1437. Čeká vás nezapomenutelný zážitek, který potěší všechny věkové kategorie.

Můžete zde obdivovat tisíce hraček, jejíž historie sahá do předválečné doby až do 80. let minulého století. Uvidíte zde velmi staré a vzácné exponáty, ale i hračky, se kterými si většina z vás hrávala ve svých dětských letech. V muzeu zažijete kouzelné chvíle plné nostalgie, zapomenete na všední starosti a vrátíte se zpět v čase. A to už opravdu stojí za vaši návštěvu!

Pro všechny dětské návštěvníky jsou připraveny soutěžní úkoly o sladké odměny. Tento týden je muzeum mimořádně otevřeno od úterý 6. srpna až do neděle 11. srpna 2024 vždy od 10 hodin do 16 hodin.

Máte-li chuť navštívit místo, kde si zavzpomínáte, zasoutěžíte a zároveň se dozvíte něco nového, tak právě pro vás je tento výlet ten pravý. Těšíme se na vás.

Za Muzeum hraček

Michaela Bousová DiS.

tel.: 608 985 477