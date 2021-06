O jaké typy letadel se jedná, nám přiblížil zástupce ředitele Karel Průcha: „Žáci přiletěli sice výcvikovými letadly typu Cessna a Dynamic, ovšem výrobu, servis, údržbu a základní obsluhu provádí na letadlech Samba XXL a UFM-13/15 Lambáda, které jsou ve výrobním programu našeho hlavního partnera, společnosti Distar. Její majitel, Viktor Roháč, je pak garantem a odborníkem, který osobně výuku žáků uskutečňuje. Moc si vážíme jeho spolupráce, bez jeho výrazné pomoci by výuka tohoto oboru i pilotního průkazu nemohla proběhnout.“

Oba budoucí piloti se nám svěřili, co je vedlo k tomu, aby získali pilotní průkaz a z čeho měli největší obavu: Karolína Jiřičková: „Pozorovala jsem letadla ze země a říkala si, jaké to asi je. Vedla mě především zvědavost z neznámého. Vrhla jsem se do toho po hlavě, ale stálo to za to. Neskutečně mě to baví. Největší obavu mám z počasí. Nahoře se může cokoliv stát. Jedno špatné fouknutí, nepřistanete. Může kdykoli vynechat motor. Létání není žádná sranda. Jakožto budoucí piloti se musíme naučit, jak se těmto situacím vyhnout, popř. jak na ně zareagovat.“

Stanislav Zelenko: „Létání bylo mým celoživotním snem, už od dětství. A když se naskytla tahle možnost, nemohl jsem ji nevyužít! Největší obavu jsem měl z radiokomunikace. Vzhledem k tomu, že nejsem rodilý mluvčí, nemám takovou slovní zásobu. Nicméně jsem měl dobré učitele, kteří mi pomohli strach zvládnout.“

Kromě zmíněných pilotů maturovali také žáci, kteří o pilotní průkaz neusilují. Jejich úkolem bylo provést traťovou údržbu letadla SAMBA XXL – úkony spojené s příletem letadla na letiště, splnění úkonů odletových procedur dle předletového listu, tankování letadla, odstranění závad před odletem, uvolnění letadla ze stanoviště včetně předání letadla kapitánovi a analýza údajů v průběhu cvičného letu nad areálem sídla školy. Všichni čtyři byli velmi dobří, proto tuto část maturity mohou považovat za splněnou.

Za SŠTŘ Petra Hrnčířová