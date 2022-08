„Sedm z devíti dní, kdy se jarmarky v červenci konaly, měly vyšší průměrnou návštěvnost o více než 500 osob na den než běžné prázdninové víkendy, kdy dorazí kolem 1 000 lidí denně. Třikrát se povedlo průměrnou návštěvnost překročit hned dvojnásobně. Nejoblíbenějším jarmarkem se podle očekávání stal Labužnický jarmark, který během dvou dnů přilákal téměř 3 700 návštěvníků,“ sdělil Dominik Haž, který tyto jarmarky zajišťuje. Kromě velkého počtu návštěvníků nebyla nouze ani o stánkaře, těch dohromady přijelo 86. „Naše databáze stánkařů je poměrně bohatá, máme štěstí na milé prodejce, kteří se na naše akce rádi vracejí,“ doplnil Haž.

Centrála v tomto směru nepodcenila ani marketingovou propagaci a třeba na sociálních sítích touto nabídkou oslovila více než 250 000 uživatelů. Nouzi o návštěvnost nemá ani turistické informační centrum, které od dubna do července navštívilo téměř 9 000 turistů. „Nejčastěji prodávaným předmětem jsou oblíbené turistické vizitky. Zájem vzbuzují také regionální produkty, které tu prodáváme a děti vždy zaujmou barokní kostýmy vystavené v zadní části informačního centra,“ říká Miroslava Kopecká, vedoucí turistického informačního centra. Ta má na starosti také ubytování v Jeschkeho vile a Lázeňském domě, kde jsou čtyři stylové apartmány. „Ubytování tu funguje už osmým rokem a za tu dobu se nám povedlo to, co by si všichni ubytovatelé přáli – vychovat si věrné zákazníky, kteří k nám jezdí opakovaně. Dokonce tu máme případy, kde sem začali jezdit rodiče s dětmi, následně děti se svými partnery a dnes už jsou to děti se svými dětmi,“ usmívá se Kopecká.

Poslední letní akcí bude Labužnický jarmark, který se koná o víkendu 13. a 14. 8. 2022. Do konce roku však ještě proběhnou tradiční akce Vinobraní (10. 9.), Svatohubertské slavnosti (1. 10.) a Vánoční trhy (12. – 13. 11. a 19. – 20. 11.). „Během těchto velkých akcí je naše ubytování obvykle rezervované dlouho dopředu, klidně i rok. Stejné je to v průběhu srpnového metalového festivalu Brutal Assault, který se odehrává v blízké Jaroměři,“ přibližuje Miroslava Kopecká. „Ubytovat se v našich pokojích je ovšem možné po celý rok s výjimkou posledních dvou prosincových týdnů, takže příležitostí, užít si tu dva i více dní, je dostatek,“ dodává.

Anna Chvátalová