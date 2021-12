Dvacetičlenný big band, jediná kapela v Evropě, specializující se na vlastní swingové aranže rocku a popu, nabídne další ojedinělý počin. Aby také ne, když právě oslavuje 10 let své existence.

Unikátní spojení na třech koncertech

Za doprovodu tohoto jedinečného tělesa totiž tentokrát vystoupí zpěvák s nezaměnitelným hlasem, vynikající technikou a projevem vysoce převyšujícím tuzemský standard populární hudby. Tím není nikdo jiný než Dan Bárta (Illustratosphere, JAR, Sexy dancers…).

„Uvidíte ho, jak jste ho ještě neviděli a asi už nikdy neuvidíte,“ odhalil frontman východočeských swingových Pirátů Jiří Ševčík unikátní spojení, na které se můžete těšit 9. prosince 2021 od 19 hodin v pardubickém Domě hudby, 15. prosince 2021 od 19 hodin v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis a 16. prosince 2021 od 19:30 hodin v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí.

Exkluzivní program, který se nebude opakovat

„Půjde o „one night only“ program swingových aranží Danových rockových oblíbenců, napsaných speciálně pro tuto příležitost, ale chybět nebude ani funky,“ řekl Jiří Ševčík. „Zbrusu nový playlist jsme samozřejmě pochystali i my jako kapela,“ dodal.

Původně byla tato koncertní lahůdka připravena už na rok 2020, ale kvůli pandemii koronaviru musela být přeložena. „Vstupenky z roku 2020 zůstávají v platnosti. Poslední volné lístky na letošní galakoncerty je pak možné zakoupit v obvyklých předprodejích,“ ujistil frontman PIRATE SWING Bandu.

Tato formace má na svém kontě 5 CD a DVD, hitparádové úspěchy ve Velké Británii, Francii, Holandsku, Rakousku, Argentině, Rusku, Austrálii, Irsku a Japonsku, osm vyprodaných turné, mezinárodní ocenění trofejí Platinové desky, status nejpopulárnější swingové kapely u nás a spolupráci s prakticky kompletní českou špičkou (K. Gott, J. Suchý, L. Machálková, J. Laufer, J. Zelenková, T. Graves, O. Ruml, I. Pazderková, P. Vondráček, F. Slováček, E. Kočičková, M. Ruppert, O. Brousek, B. Josef, I. Mládek, J. Molavcová, L. Sobota a další).

Jako když Frank Sinatra zpívá Nirvanu

„Představte si Franka Sinatru zpívat Nirvanu,“ prohlásil o tomto hudebním tělese kytarista legendárních Queen Brian May. Právě s touto světoznámou ikonou měli čeští „Piráti“ to potěšení spolupracovat hned třikrát, naposledy předloni. Tehdy se dokonce stali jedinou kapelou v historii pop-music krom Queen, na jejímž CD oficiálně zpívá Freddie Mercury a na kytaru hraje Brian May. A to vše pro charitu proti AIDS.

Oslava jaksepatří

Ke svému desetiletému výročí, kdy se tento originální ansámbl uvedl ve velkém stylu „pirátským“ koncertem na střeše Východočeského divadla a dostal se až na americkou CNN, připravil i další laskominy. Čtenáři i kritiky vysoce hodnocenou knihu Jiřího Ševčíka „Skoro všechno nej“ s bohatou fotopřílohou, nové CD s dosud nepublikovanými písněmi bandu či audiodramatizaci Ševčíkovy knihy v podání české hlasové jedničky, Bohdana Tůmy. „Především se ale už nemůžeme dočkat, až se s našimi příznivci v prosinci konečně zase uvidíme. Bude to mazec,“ slíbil frontman swingových Pirátů.

Tomáš Dvořák