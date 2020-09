Letošní 10. ročník byl díky protiepidemickým opatřením zcela odlišný, zachovali jsme však odbornou úroveň soutěží a zaměření na oblast autoopravárenství, stavebnictví a dopravy. Z důvodu maximální bezpečnosti jsme se rozhodli od sebe každou školu navzájem oddělit, snížit počet soutěžících a vše navíc umístit ven na školní hřiště. Akce se konala pod záštitou náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martiny Berdychové. Akci podpořili rovněž Královéhradecký kraj, statutární město Hradec Králové a partnerské firmy C.S. CARGO, Dopravní podnik města Hradce Králové, ŠKODA AUTO a Porsche Česká republika.

I přes omezující opatření jsme zůstali věrni klíčové myšlence akce – aby se žáci dobře bavili a vyzkoušeli si přitom tradiční i moderní řemesla. Klání se zúčastnilo celkem 16 družstev z 8 základních škol. Své síly, znalosti a dovednosti si poměřily v šesti disciplínách. První dvě stanoviště byla věnována autům. Úkol „Kdo mě vyrábí“ spočíval v přiřazování vlaječek s logem výrobce automobilů na zeměpisnou mapu světa co nejpřesněji do místa výroby, na stanovišti „Malá STK“ soutěžící kontrolovali nahuštění a stav pneumatik. Další soutěžní úkoly se týkaly více oborů stavebních. Soutěžící zkoušeli sestavit podle předlohy do rámu zámkovou dlažbu a vytvořit tak část chodníku, po vzoru tesařů stavěli ze dřeva model rozhledny. Další úkol „… střechou neproteče“ znamenal co nejkvalitnější složení střechy ze střešní krytiny a poslední stanoviště s názvem „A voda teče…“ vyzkoušelo zručnost žáků, kteří propojovali vodovodní potrubí tak, aby těsnilo a bylo plně funkční. Také pedagogové, kteří své žáky doprovázeli, si mohli zasoutěžit a vyzkoušet svoji zručnost na svářečském trenažeru.

Všichni účastníci dostali za své snažení upomínkové předměty. Do soutěží se letos nově zapojily i partnerské firmy. Své úkoly a drobné odměny si pro žáky připravila společnost C.S. CARGO, vystavující kabinu tahače, a Dopravní podnik města Hradce Králové, který představil svůj elektrobus.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v odpoledních hodinách ve školním venkovním atriu za přítomnosti ředitelů zúčastněných základních škol, doprovázejících pedagogů a pozvaných hostů. V soutěži družstev první místo obsadili žáci ze ZŠ Milady Horákové Hradec Králové, druhé místo žáci ze ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem a třetí místo získala ZŠ Opatovice nad Labem, která si připsala i vítězství pana učitele v soutěži pedagogů. Výherci si za své výkony odnesli poháry a medaile. Mimo vyhlášení výsledků proběhlo i slavnostní předání hlavní ceny - putovního poháru ředitele školy, který letos připadl ZŠ Milady Horákové Hradec Králové.

Ačkoliv letošní Den pro vás omezovala netradiční opatření, všichni si soutěžní dopoledne užili. Provázelo nás krásné počasí a dobrá nálada. A těšit se můžete i na příští ročník, který určitě přinese další nové soutěže a inovace.