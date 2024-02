Členové sekce Pétanque při spolku Senioři Hradec Králové, z.s. si po podzimní propagaci svého oblíbeného sportu mezi zdravotně postiženými ve věkošském CIOZP dali další cíl. Přiblížit pétanque i nevidomým. Ti již léta hrají v Hradci Králové bowling, kde jim v orientaci pomáhá zábradlí v místě odhozu.

Pétanque poslepu si hradečtí senioři nejdříve vyzkoušeli sami. S šátky na očích zjistili, že když člověk nevidí, tak jeho tělo reaguje na pokyny podstatně jinak. | Foto: Vladimír Vízner

U „koulené“ jim asistuje takzvaný navigátor. Vidoucí, druhý člen soutěžní dvojice je před hodem slovně nasměruje a po každém odhozu informuje o výsledku. Souhra obou je zde prioritou. Úkolem je na vzdálenost pěti, šesti metrů poslat kouli co nejblíže k cíli.

Vyzkoušeli jsme si to v tělocvičně s měkčenými koulemi. S šátky na očích jsme zjistili, že když člověk nevidí, tak jeho tělo reaguje na pokyny podstatně jinak! Po chvíli to však šlo a nyní již originální nápad i speciální koule čekají na nevidomé, kteří si to chtějí v tělocvičně vyzkoušet. Sport do parku, na hřiště, ale i do delší chodby či klubovny. Soupeřit mohou proti sobě, i proti vidoucím se zakrytýma očima.