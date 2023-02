V desetiminutovém opisu dosáhli nejlepšího výkonu studenti 3. C – T. Urban (443 úh./min), R. Tomáš (304 úh./min) a K. Dolečková z 3. A (301 úh./min).

Příslibem do budoucna je výkon A. Hrušky z 1. C s výkonem 297 úh./min). Tomáš Urban postupuje svým výkonem do republikového kola, které se uskuteční na konci března na OA a HŠ Havlíčkův Brod. Děkujeme za reprezentaci a těšíme se na další skvělé výsledky.

Monika Tmějová - OA TGM Kostelec nad Orlicí