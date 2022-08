Divadelní spolek Obědovice se chystá na světovou premiéru Ryzích amatérů, komedie z pera jejího dvorního autora Pavla Nováka. Poprvé ji diváci uvidí v pátek 12. srpna od 19:00 v přírodním amfiteátru Pod Lipami na obědovické návsi. O den později, druhé představení od 17:30, završí jubilejní sjezd rodáků, který se v Obědovicích uskuteční po dvaceti letech.

Divadelní spolek Obědovice. | Foto: archiv divadla

Ryzí amatéři vyprávějí příběh slavného divadelního režiséra, který se po sérii osobních průšvihů vrátí do rodného městečka. Návratu „ztraceného syna“ chce využít zdejší starosta, jenž ho chce přemluvit, aby s místními ochotníky nazkoušel adaptaci Jiráskovy Lucerny. Režisér se nakonec do spolupráce nechá uvrtat, protože sám říká, že člověk, který spadne na dno, má tu krásnou jistotu, že hlouběji už klesnout nemůže. Čeká ho řada bizarních setkání s nezkušenými, ale nadšenými ochotníky, série nešťastných příhod vytvářejících dojem, že premiéra nemůže dopadnout dobře, a hlavně nezapomenutelné dobrodružství, jaké by na profesionální scéně asi nepotkal. „Občas se mě někdo zeptá, proč mě to obědovické divadelničení i po těch bezmála dvaceti letech pořád ještě baví. A protože vím, že se na to nedá jednoduše odpovědět, zkusil jsem se z toho vypsat. Přijďte se na Ryzí amatéry podívat a věřím, že ty důvody pochopíte,“ říká režisér souboru Pavel Novák.