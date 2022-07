Od ledna 2022 je galerie Labyrint Divadla Drak členem mezinárodní sítě Hands on! International Association of Children in Museum, která sdružuje a podporuje muzea přátelská dětem jako instituce zaměřující se na inovativní formy vzdělávání. Učitelům i rodičům dává signál, že muzea a galerie, která jsou jejími členy, podporují u dětí zvídavost a představivost a usilují o vzdělávání skrz zábavu a aktivní hru, čímž dětem pomáhají se přirozeně rozvíjet a připravovat se na budoucí životní výzvy.

„Tím, že jsem se stali součástí Mezinárodní asociaci dětských muzeí Hands on! jsme si potvrdili, že svou autorskou výstavní činností přispíváme k rozvoji galerií a muzeí pro děti a mládež v České republice. Do budoucna plánujeme se více zapojit i v rámci evropských projektů. Členství v této evropské organizaci nám nabízí spoustu zajímavých možností jako je spolupráce na mezinárodních projektech, ale především příležitost pro vzájemné síťování, sdílení a získávání nových zkušeností, edukaci našich pracovníků, výměny výstav a mnoho dalšího,“ uvádí ředitel Divadla Drak Tomáš Jarkovský.

V červenci a srpnu probíhá také speciální venkovní program. Dobrodružná výprava Za Příběhem Draku je určena rodinám s dětmi od 7 let, odehrává se v bezprostředním okolí divadla a vrcholí nalezením pokladu v bludišti vitrín stálé expozici. Oproti tomu Hradecká kulturní pátračka, na které Drak spojil síly hned s pěti dalšími královéhradeckými kulturními institucemi Galerií moderního umění, Klicperovým divadlem, Muzeem východních Čech, Filharmonií Hradec Králové a Bio Central, provede účastníky i historickým centrem města a je tak vhodná i pro turisty. Obě letní bojovky začínají právě v Labyrintu Divadla Drak, kde kromě vstupenek získají pátrači také všechny potřebné informace a herní mapy. Oba programy jsou v tomto roce připraveny i v ukrajinské jazykové verzi.

A tím to nekončí!

V prostranství kolem Divadla Drak, který přímo vybízí k trávení volného času rodiny s dětmi i další návštěvníky, stojí výstava interaktivních objektů. Expozici tvoří mechanické loutky, které lze snadno rozhýbat, oživit, udělat jimi jednoduché gesto a vyzkoušet si princip vodění loutky a další herní prvky.

Po celé léto pak probíhají v Labyrintu Divadla Drak divadelní a výtvarné příměstské tábory pro děti ve věku od 6 do 15 let. Jeden z nich je určený i pro ukrajinské děti. Ten můžete podpořit prostřednictvím https://www.darujme.cz/projekt/1206509. Děti čeká léto plné her, zábavy, ale i poznávání, objevování a společné tvorby.

Otevírací doba Labyrintu Divadla Drak v červenci a srpnu 2022: Úterý – neděle 10.00 – 17.00 hodin.

Více informací na: www.draktheatre.cz a na www.hradeckakulturnipatracka.cz.

