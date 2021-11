Dětský sbor Jitro vystoupil ve Filharmonii Hradec Králové.

Dětský sbor Jitro. | Foto: archiv sboru

V Hradci Králové existuje již od r. 1973 dětský sbor Jitro, v jehož čele je od r. 1977 umělecký vedoucí a sbormistr Jiří Skopal, pod jehož vedením se sbor rozrostl do sedmi oddělení a zpívá zde asi 350 dětí od 4 do 19 let. Sbor se rychle vypracoval na světovou úroveň. Od r. 1990 uskutečnil 15 turné po USA, 8 v Japonsku a v řadě dalších zemích. Významná ocenění získal na soutěžích ve Wallesu, Francii, Itálii, Belgii, na Slovensku, v Austrálii, Číně a samozřejmě i v tuzemsku. Nezapomínají však ani na posluchače v domovském Hradci Králové.