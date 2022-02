Tentokrát jsem mimo jiné pozvala i členky Spolku Lidové Tvorby Hradec Králové, jehož součástí jsem také já, abychom si připomněly staré zvyky – draní peří a výrobu mašlovaček. Sešly jsme se u nás doma v Klenici, kde jsem měla připravené dobové oblečení, jak se oblékaly naše babičky. Dlouhá, řasená sukně, halenka, zástěra a nesměl chybět ani šátek na hlavu, aby se peří nedostávalo do vlasů. Odpoledne přišly i děti ze školy a vyrobily si mašlovačky.

Uvařila jsem bramboračku s houbami, upekla kynuté buchty s povidly a tvarohem. Ostatní také přinesly nějaké pohoštění a nechybělo ani dobré vínko. U práce jsme si vyprávěly příběhy z dětství, které jsme zažívaly u našich babiček. Při dračkách si děti vlezly pod stůl mezi pápěrky (zbytek odraného peří), ani nedutaly a poslouchaly, co si ženy povídají. Některé z nás to zažily a rády na to vzpomínáme.

Měly jsme krásný den plný vzpomínek a těšíme se, co hezkého nám přinesou další dny.

Ľubica Gembalová