Není divu, že se účastníkům Hradecké drakiády nechtělo odcházet domů a ještě po jejím oficiálním skončení bylo na nebi stále desítky draků a v areálu o to více návštěvníků.

I přes nucené vynechání loňského ročníku a menší propagaci, danou čekáním na to, zda i v říjnu bude možno velké akce pořádat, se Hradecké drakiády zúčastnilo přes 2 tisíce účastníků. Louka ve Věkoších za Kauflandem, i přes svou velikost, byla prakticky plná a více lidí a hlavně letajících draků, by se sem snad ani nevešlo.

