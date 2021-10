Jak bývá už v krajském městě zvykem, státní svátek 28. září patřil oslavě vína a burčáku s názvem Hradecký koštýř. Akce se uskutečnila tradičně na nádvoří Městské hudební síně, na severních terasách a v Žižkových sadech. Slavnost se odehrála od 10 do 19 hodin a nabídla škálu tuzemských i cizokrajných vín. Nabídku vinných moků doplnily stánky s grilovanou kýtou, bramboráky, klobásami, steaky, horkou čokoládou, kávou, a různými pochutinami k vínu, jako jsou například olivy a sýry. Hosté si užili i stylový hudební doprovod. Za fotografie děkujeme Petru Švihlíkovi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.