První červnový čtvrtek byl krásný den. Pět vyslanců hradeckého seniorského šachového spolku, Stáňa, Jarda, Vláďa a dva Jirkové, se vypravilo na šachové utkání s budoucími olomouckými přáteli.

Hradečtí šachisté navštívili Olomouc. | Foto: Eva Sommerová

První výprava v historii spolku začala dost dramaticky – jednáním s Českými dráhami. Sešly se dvě okolnosti – Jarda je vozíčkář, jeho přeprava musí být předem hlášena a schválena, druhá byla úplná výluka na trati HK – Pardubice, kdy vlaky jedou jen do Rosic a pak jezdí autobusy, ovšem vozíčkář v Rosicích nevystoupí! Musí jet přímo z HK, ale ranní autobus jezdí jen o víkendu! Dráha cestu odsouhlasila, jako by omezení nebylo. A tak jsme pět dní jednali s drážními útvary, které nakonec jen pro nás vypravily autobus z hradeckého nádraží. To byla první výhra. V Pardubicích i v Olomouci nás čekali průvodci a našeho Jardu přepravovali přes úskalí nádražních výtahů a pomocných plošin. Cesta Pendolinem byla hladká a v cíli nás čekali organizační pracovník klubu SIGMIA pan Vladimír Pinďura a vedoucí jednoho z 23 olomouckých klubů seniorů paní Sommerová. Tramvají jsme dojeli do klubovny oddílu SIGMIA Olomouc, kde jsme byli přivítáni i s přichystaným občerstvením. Na zahájení přišli dokonce také dva pracovníci z oddělení sociální pomoci a služeb olomouckého magistrátu.