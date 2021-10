Menší písník nedaleko silnice z Bělečka do Krňovic se stal v posledních letech oblíbeným cílem na koupání a relaxaci v přírodě. Od letošního roku byl Městskými lesy veřejně zpřístupněn. S tím se však zhoršila situace s odpadky a nepovolenými ohništi na břehu písníku a v celém mnohahektarovém areálu, jak uvádí Aneta Bůžková, lesní pedagožka zmíněné instituce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.