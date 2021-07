Akce začala uvítáním závodnic a závodníků, připomínkou zásad kodexu cyklisty a krátkou instruktáží o bezpečnosti jízdy. Nechyběla ani krátká kulturní část, neboť zazněla báseň Modlitba cyklisty. O její upřímnosti snad svědčí úvodní verše: Prosím tě, cyklopane, ať nic zlého se nestane, ať probíhá všechno mile, bych dojel až do cíle, drž nade mnou svoji ruku, bych nezažil žádnou muku…

Závodníci a závodnice vybaveni pořadovými čísly startovali společně, ale postupně podle věkových skupin 60+, 70+ a 80+. Start i cíl jedenáctikilometrového okruhu byl u lesního občerstvovacího stánku U Vlka. A na čem se jelo? Závodní stroje účastníků byly také různého stáří. Většinou jsme mohli vidět městská a trekkingová kola, ale i kvalitní silniční kola s galuskami, objevila se i netradiční trojkolka ale na vlastní pohon, elektrokola byla jen tři, ta ale jela jen kondičně mimo soutěž. Ač povrch okruhu byl z velmi dobrého asfaltu, objevila se i kola horská. Proto přístup seniorek a seniorů k závodu byl různý. Někteří brali závod jako kondiční vyjížďku jarním lesem. Jiní, mezi nimi i autor tohoto článku, si porovnáním dosaženého času s lety předcházejícími ověřovali rychlost chátrání svého fyzického fondu nebo technického stavu jízdního kola.

Ale byli i tací, kteří jeli celou trasu s plným nasazením. Určitě nejzajímavější byl dojezd čela peletonu žen v kategorii 60+, kdy o vítězce rozhodl sprint v posledních metrech. Zlaté, stříbrné a bronzové medaile získali a nejlepšími byli: ženy 60+ Lenka Rossi, Ilona Hromádková a Zuzana Luňáčková - muži 60+ Vítězslav Krpata, Karel Novák a Milan Kufr - ženy 70+ Eva Horníková, Vlasta Bártová a Zdena Jergeová - muži 70+ Jaroslav Brzák, Přemysl Darius a Jaroslav Rohlena - ženy 80+ Libuše Páslerová - muži 80+ Miloslav Poruba, Kamil Pavlásek a Oldřich Holásek. Celkový vítězem podle dosaženého času byla Lenka Rossi.

Organizace klapala bezchybně, protestů nebylo. Všichni dostali pěkné upomínkové diplomy s karikaturou Stanislava Rejchrta. Nejstarším startujícím byl sportovec tělem i duší Kamil Pavlásek (86). Hlavní však bylo, že všichni dojeli zdrávi a natěšeni na další kilometry sezóny na svém milovaném jízdním kole.

Velké poděkování všech přítomných patří i tradičním hlavním organizátorům akce, manželům Jaroslavu a Martě Novákovým.

Již dnes se těšíme na 7. ročník Seniorské cyklostezky 2022, který se bude konat opět v květnu a určitě bude tak dobrý jako ten letošní.

A na závěr ještě připomenutí textu 1. sloky písně hradeckých senior-cyklistů:

„My jsme ti cyklisti, hradecká krev, my kolo nedáme za celý svět, na kolo nasednem, do světa vyjedem, do světa vyjedem, vyjedem hned!“ (zpívá se na známou Hašlerovu melodii).

Jaroslav Rohlena