OBRAZEM: Jak si královéhradečtí předškoláci zacvičili se sokolíkem

Čtenář reportér Čtenář

Znáte sokoly? Letos slaví 160 let vzniku své tělocvičné organizace, a přesto stále cvičí, sportují a organizují. Tentokrát vyzvali mateřské školy, aby si přišly do TJ Sokol Pražské Předměstí v Hradci Králové společně zacvičit a zúročit tak celoroční projekt "Se Sokolem do života". Akci dali pracovní název "Cesta kolem světa za 80 minut".

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jak si předškoláci zacvičili se sokolíkem. | Foto: Jaroslav Novák