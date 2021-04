Hradec Králové je městem parků. Mezi nimi jistě kralují Jiráskovy sady při soutoku Labe s Orlicí. Jsou oázou klidu, stranou všeho dopravního ruchu, pečlivě opečovávané zahradníky. Bývají místem osobních setkávání, ale i četných společenských událostí.

Jiráskovy sady v proměnách času. | Foto: archiv autora textu

Mám na ně vzpomínky z celého svého života. V dětství nás tam vodil tatínek a se svým starým měchovým fotoaparátem umístěném na kovovém stativu nás zde opakovaně fotografoval. Ze školních let je příhoda, kdy jsme celá třída utekli ze školy před hodinou angličtiny. Škola nás to dopoledne už nebavila, a tak jsme přes most u Hučáku společně prolezli malou brankou, která je tam dodnes, do parku. Posadili se na lavičku a užívali si klidu a pohody. Ale jen do té doby, když se mezi námi najednou objevil náš angličtinář, který přišel najisto jen chvíli za námi. Nařídil dát lavičky do kruhu a pěkně nás tam jednoho po druhém prozkoušel. Víckrát jsme takový pokus nezopakovali.