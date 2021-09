Vstřícnost ke královéhradeckým seniorům projevil pan senátor vypravením z Hradce Králové do Prahy dvou autobusů pro členy spolku Senioři Hradec Králové, navíc pro 45 z nich zařídil před večerním koncertem možnost komentované prohlídky senátních prostor.

„Účinkující, jak Matyáš Novák, tak zpívající chlapci Boni Pueri byli úžasní, až se nám orosily oči a prohlídka senátu s paní průvodkyní byla také velmi zajímavá. Bylo to velmi vydařené odpoledne a je nás jistě mnoho, kteří jsme všem, kdo to organizovali, velice vděční. Opravdu to stálo za to,“ napsala nám Iva Syrovátková, jedna z účastnic této skvělé akce.

M. Kraus