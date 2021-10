Princip cvičení je postaven na jednoduchém provedení bez speciálního vybavení s cílem zvýšit průtok krve do mozku. Program zaměřený na děti spočívá v opakování jednoduchých pohybů, jako je chůze, zívání, kreslení symbolů (osmičky, písmena, základní obrázky), pomalé pití vody a vnímání jejího průchodu tělem, střídání pravidelného a nepravidelného dýchání, vnímání změn rytmu dechu, dýchání „do břicha“ či verbální a neverbální aktivity spojené v jednu činnost (mluvení v kombinaci s některým z uvedených cviků, s malováním, psaním apod.).

Lerngymnastika (ve světě známá jako Brain Gym) je ucelený program pohybových cvičení, jejichž hlavním cílem je pozitivně ovlivňovat činnost nervového systému, především mozku. Jde o jednoduchá pohybová cvičení, která specifickým způsobem zapojují do činnosti zároveň tělo i mysl, zlepšují pozornost, paměť, soustředění, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, odbourávají stres a únavu, pomáhají relaxaci a stabilizaci zdraví. Základní myšlenkou je pomocí cvičení „vyvážit“ pravou a levou mozkovou hemisféru tak, aby obě strany lépe spolupracovaly za účelem integrace myšlení a emocí, ale i zrakových, sluchových a motorických schopností.

V mateřské škole Štefcova v Hradci Králové je u předškolních dětí využívána odborná cvičební technika lerngymnastika. S dětmi ve věku 3 až 7 let se cvičí pravidelně několikrát týdně kdykoliv v průběhu dne po dobu 5 až 10 minut. Paní učitelky cvičí jako vzor společně s dětmi.

