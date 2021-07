Někteří rybáři kromě fotografií s úlovky připsali i pár slov o svém koníčku:

Martin Lazok, Žďár nad Metují: Rybařím již od útlého dětství, myslím, že mi bylo tehdy asi 5-6 let. Organizovaným rybářem v rámci místní organizace Hronov jsem od 7 let. Bude mi 40 let, rybařím tedy již 32 let.

Na ÚN Rozkoš jsem začal jezdit cca před 20 lety, kdy jsem se této nádrži věnoval pouze okrajově a to lovem candátů, menších kaprů, štik. Později se ze mě stal rybář, který pase pouze po velkých rybách a dravcích. Začal jsem lovit na selektivní nástrahu boilie a soustředil se již pouze na velké kapry. Ty lovím cca posledních 10 let a myslím, že se mi celkem daří. Každý rok nachytám na této nádrži několik desítek kaprů kolem 10 kg hmotnosti a pár ryb atakujících 15 kg hmotnost. Během každého roku se nám s parťákem podaří ulovit rybu za hranicí 15 kg a to už je velmi slušný kapr. Mým rekordem z ÚN Rozkoš je kapr 99 cm s hmotností 20,40 kg. Letošní sezona se teprve rozjíždí a mohu se zatím pochlubit s kaprem lyscem 99cm 13,5 kg.

Samostatnou kategorií je lov dravců přívlačí na umělé nástrahy napodobující drobnější rybky, které dravci vyhledávají. Přívlači se věnuji celých 32let a tak na podzim vždy pochytám pár candátů a štik, minulé roky byly na dravce velmi chudé, ale za poslední 2 roky se situace na této přehradě lepší a ve statistikách těchto ryb přibývá.

Posledním zlomem v mé rybářské kariéře je lov těch největších sladkovodních dravců a to sumců velkých. Tento lov mi za posledních 8 let přirostl velmi k srdci. Lovím sumce nejen v ČR, ale i ve Španělsku a musím říct, že se mi daří. Největšího sumce na ÚN Rozkoš jsem ulovil na délce 215 cm s váhou kolem 80kg a ve Španělsku jsem již na hranici 231 cm. Sumec se v této nádrži vyskytuje, ale ne v takovém množství, jak si rybáři myslí. Jejich představy jsou velmi zkreslené, když jsem několikrát poslouchal story, jak je zde tato ryba přemnožená. Loňský rok o prázdninách jsem se tomuto lovu věnoval několik letních nocí a výsledkem nebyl jediný ulovený sumec nad hranicí 1m. Malých ryb této kategorie se při lovu úhořů na rousnice každoročně několik chytí, ale to jsou spíše děti tech velkých bájných ryb a jejich míra se pohybuje kolem 50 – 70cm.

Závěrem musím konstatovat, že ÚN Rozkoš je dobrá voda pro rybaření a plnění si svých rybářských snů.

Břetislav Grus, Strašov: Na Rozkoši to miluji. V roce 2017 jsem se přímo u vody oženil. Těch chycených ryb je spousta, my to tam prostě s manželkou milujeme. Ryby se tam chytají od menších až třeba i kapři, kteří mají 114cm.

Ondřej Klimeš, Horní Radechová: Rozkoši se příliš nevěnuji. Jezdím většinou na pískovny okolo Hradce Králové. Na Rozkoš zamířím tak dvakrát do roka. Rybařina mě tam moc nenadchla, velké ryby jsou tam opravdu vydřené a mnohdy se na takovou rybu čeká i týden, jelikož je těžké zbavit se záběrů od menších kaprů, kterých je na této vodě až přespříliš.

Vodní nádrž Rozkoš je vodní dílo na potoku Rozkoši v Úpsko-metujské tabuli. Podle rozlohy je osmou největší přehradou v České republice. Najdete ji u České Skalice. První úvahy o výstavbě přehradní nádrže pochází již z 20.let 20. století, s výstavbou však bylo započato až v roce 1951. O rok později byly stavební práce přerušeny. Samotná stavba se uskutečnila v letech 1964 až 1972.

Přehrada je rozdělena do dvou částí tzv. Rovenskou hrází. Na severním břehu Rozkoše se nachází autokemp s širokými možnostmi vyžití. Další ubytovací kapacity a místa ke koupání se nacházejí prakticky po celém obvodu nádrže. V jižní části vodního díla přehrazuje údolí hlavní sypaná hráz 412 m dlouhá.

Rozkoš je také velmi vyhledávané místo pro rybaření. Jedná se rovněž o významnou ornitologickou lokalitu.