V posledních „předkovidových“ letech se její hudba a zpěv klasických českých písniček ozývaly v Hradci Králové i na Moravském Předměstí, a to na třídě E. Beneše, v areálu Hvězda či Pod Strání. Hrála také na Pouchově nebo ke Dni matek na Baťkově náměstí. Vždy ve spolupráci se spolkem Senioři Hradec Králové a s podporou příslušných komisí místní samosprávy, které se tak snažily zpestřit život v jednotlivých částech města.

To vše již více jak rok členům kapely schází. Přesto muzikanti ani zpěvačky nezahálejí a v době karantény alespoň zkouší. Pokud to bylo trochu možné, zkoušelo se pohromadě na Novém Hradci Králové pod vedením Josefa Svatého. Nyní hraje každý muzikant sám doma. Některé z nich nám vyfotili jejich příbuzní. Obě zpěvačky využívají dobu karantény k nácviku nových písniček. A my ostatní se těšíme, až nám skauti zase někde zahrají. Mezitím je můžeme vidět i slyšet na jejich nových webových stránkách https://skautskadechovka.webnode.cz/.

M. Kraus, Hradec Králové