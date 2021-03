Tak například v zimě (tehdy opravdu mrzlo) jsme nastříkali vodu z domovních hydrantů na část parkoviště před panelákem (tenkrát na něm tolik aut nebylo) a měli jsme kluziště. Požární hadice jsme pak sušili na zábradlí u výtahových šachet. V létě jsme dělali na Moravském Předměstí táboráky s harmonikou nebo kytarou, jezdecký oddíl vozil děti na koních. Dokázali jsme udělat i sportovní hry, na kterých soutěžily děti z jednotlivých vchodů, třeba i ze dvou paneláků. Jednou jsme dokonce pod okny paneláku k velké radosti všech opekli i sele. Celkem jsme se díky tomu mnozí znali. Vše bylo možné také proto, že bylo více času, neměli jsme počítače, mobily a jiná lákadla.

Některé tehdejší děti si na něco z toho nedávno, už v roli rodičů, vzpomněly a podobné akce na Moravském Předměstí zopakovaly. Tak v době „předkovidové“ se ve Štefánikově ulici po několik let konalo „Rozloučení se školou“ finančně podpořené Komisí místní samosprávy Moravské Předměstí – jih. Na druhé straně lesoparku „u lachtana“ pak KMS Moravské Předměstí – východ několikrát finančně podpořila „Pálení čarodějnic“ a v roce v 2019 i „Adventní zpívání u vánočního stromu“. KMS Moravské Předměstí – sever zase po několik let pořádala „Promenádní koncerty na Benešovce“. Všechny tyto akce ukázaly, že to jde, pokud se najde pár ochotných a obětavých lidí. Věřme, že během pandemie se na to nezapomene a Moravské Předměstí zase ožije.

M. Kraus