Krásná taneční vystoupení střídala hudební čísla hostů, na závěr vystoupily i vycházející hvězdy mladé generace – Sawsane , nebo Annet X. Až do západu slunce se tančilo a slavilo jubilejní 25. výročí taneční skupiny T-BASS. Divácká kulisa byla parádní, a kdybychom nebyli na střeše, dalo by se říci, že bylo narváno až po strop. To vše, společně s nádherným počasím udělalo jedinečný zážitek všem návštěvníkům i účinkujícím, vykouzlilo úsměvy na rtech a dobrou náladu.