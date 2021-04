Pracovní náplň pedagoga v rámci školního vzdělávání si asi dokáže představit každý z nás. Každý jsme do školy pár let chodili a s učiteli se denně potkávali. U nás v organizaci také pracuje několik pedagogů, ale jejich činnost se v mnoha směrech liší. A co že to ti naši pedagogové vlastně dělají? Pojďme si jejich práci představit na jednom jejich dni.

Obyčejně neobyčejný den pedagoga Aufori. | Foto: Aufori

7:00 Proč mi zvoní pracovní WhatsApp? Ještě nepracuji, budu to ignorovat. Už mi volají po třetí za sebou, to bude asi důležité, raději to zvednu. „Ahoj Pepo.“ „Už zase jsi ztratil heslo k Microsoft Teams?“ „Dobře, pošlu ti ho.“ „Tak ahoj.“ Tak to by bylo vyřešené, jdu si udělat kafe. Proč už mi zase někdo volá? „Ahoj Pepo.“ „Chce to po tobě kód? Tak ho zadej.“ „Jak jako divný písmenka? Tak mi to vyfoť a pošli, já se na to podívám.“ „No tak zadej QRSP7O.“ Jak jako co je Q? To je písmenko.“ „Jak jako, že ho nemáš na klávesnici? Je úplně vlevo nahoře vedle W, nad A.“ „Ty tam máš obrácený d? Cože?“ „Aha, už to chápu, to není obrácený d, to je malý q, to tam zadej a pak RSP7O.“ „Funguje? Výborně.“ „Tak ahoj“.