Paní Olga Matoušková z Hradce Králové slaví 8. prosince krásné životní jubileum – neuvěřitelných 100 let. Navzdory letům si stále udržuje dobrou náladu a jasnou mysl. Ráda pro svou rodinu píše různá veršovaná přání. Napsala také oslavnou báseň o svém milovaném Hradci Králové.

Óda na Hradec

Ty krásné město na soutoku řek, ať sluncem zalité, či když na Tebe sněží

po Tobě kráčí historie věk

navždy se zachytí na Tvoji Bílé věži.

Pěnivé vlny Tvých sesterských vod

v náručí kolébají bílé labutě

a matka příroda, co ztuží lidský rod,

mezi své děti ráda příjme Tě.

Když jaro vrací se v Tvé zahrady a sady

po zimě musí je k životu probudit,

pak v srdci lidí tají ledu hrady,

snad také v nich se ozve nový cit.

Jsi město věrné – patříš svému kraji

pro něho bije královská Tvoje krev,

jak otec laskavý, co lásku k děcku tají

však hrdé jsi jak ve tvém znaku lev.

Město ty čisté, my Tě máme rádi

jsi naše pýcha, dar co pro nás je

královna Rejčka prožila tu mládí

i my zde žijeme tak plni naděje.

Ty naše město na soutoku řek

tak plné krásy, lásky, pohody

jsi mezi městy jako vzácný květ

je v tobě domov náš i pocit svobody.

Paní Olince Matouškové přejeme pevné zdraví a stálou chuť do života. Ať je každý den obklopena láskou, péčí a radostí ze svých dětí, vnoučat, pravnoučat a prapravnoučat.

Příspěvek zaslala Věra Kašparová

Olga Matoušková vystudovala pražskou Pedagogickou fakultu s titulem „promovaný pedagog“ se specializací pro hendikepované děti a s následným zaměřením na zrakové vady. Od roku 1953 spolupracovala s MUDr. Eduardem Drahanským na založení Školy pro nápravu zrakových vad, tzv. „oční školy“ ve Dvoře Králové nad Labem. Od poloviny 60. let působila v Hradci Králové jako učitelka mateřské školy, a to vždy v oboru pro nápravu zrakových vad u dětí. Její profesní kariéra již jako ředitelky MŠ skončila na přelomu 70. a 80. let.