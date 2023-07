Od roku 2020 jezdí každý rok dvacet až třicet členů olomouckých seniorských klubů na dvoudenní návštěvu za poznáním Hradce Králové a okolí. Letos senioři z Olomouce Hradec navštívili ve dnech 18. až 19. července. Tentokrát přijelo 31 seniorů z deseti jejich klubů.

Cestou na Pivovarské náměstí. | Foto: Archiv spolku Senioři HK

Byli jsme již s nimi v Muzeu Petrof, v planetáriu, plavili se parolodí po Labi, jezdili vláčkem po městských lesích, navštívili Šrámkův statek i zákulisí Divadla Drak. Nevynechali jsme zámky v Opočně, Chlumci nad Cidlinou ani Hrádek u Nechanic. Večery bývají vždy věnovány společnému posezení seniorů obou našich měst, při kterém se nejen zpívá a tančí, ale také vyměňují zkušenosti. V Olomouci je cca 1300 seniorů organizováno ve 24 městských klubech a u nás ještě o něco větší počet ve spolku Senioři Hradec Králové.

Letošní návštěva z Olomouce proběhla 18. a 19. července a program i doprovod hostů výborně zajistili manželé Jana a Jiří Noskovi. Tentokrát přijelo 31 seniorů z deseti jejich klubů. Přivezli nám 20 výtisků čtvrtletníku Olomoucký senior, kde je několik stran věnováno naší spolupráci.

Dopoledne jsme je ve dvou skupinách zavedli do kostelíka sv. Mikuláše, na soutok Labe s Orlicí a do vodní elektrárny Hučák. Odpoledne bylo na programu Velké náměstí, jižní terasy nad Komenského ulicí, Muzeum české lékárny a několik zdatnějších vystoupalo na Bílou věž. Večerní posezení s našimi seniory se konalo U Letců.

Následující den se jelo na zámek do Častolovic. Při odpoledním loučení se již domlouvalo další setkání. To bude v Olomouci od 8. do 10. srpna 2023.

Pobyt olomouckých seniorů v Hradci Králové byl podpořen dotací od města Hradec Králové z oblasti cestovního ruchu. Na setkání do Olomouce jezdíme zase s dotační podporou od Královéhradeckého kraje. Poděkování patří i DPmHK, který letos poskytl autobus speciálně pro přepravu našich hostů po městě.

Ing. Marcel Kraus

Senioři Hradec Králové, z. s