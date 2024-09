Festival ČEZFEST tři poslední srpnové dny navštívil i Hradec Králové. Milovníci sportu, kultury i hudebních vystoupení si přišli na své. Zájem o páteční koncert Ewy Farne nebo Tata Bojs byl obrovský. Sobotu pak ovládl sport, sportovní soutěže, basketbalisti, volejbalisti či kanoisti a mnoho dalších sportovních i zábavních disciplín pro děti i dospělé. Ale také se pomáhalo. Minutou šlapání na oranžovém handbiku Nadace ČEZ návštěvníci měli možnost podpořit Speciální školu Daneta nebo Oblastní charitu Hradec Králové.

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta si z rukou zástupce Nadace ČEZ převzal šek na 50 345 korun. „Za možnost účasti na Oranžovém kole jsme moc rádi a děkujeme i všem, kteří za nás šlapali. Příspěvek použijeme na sportovní, rehabilitační a aktivizační pomůcky pro zdravotně postižené děti, mládež a dospělé,“ upřesňuje Lucie Fajglová z Danety.

Oblastní charita – Středisko rané péče sluníčko si vyšlapalo na handbiku krásných 50 360 korun. „Chceme pořídit balanční pomůcky pro děti, které slouží k půjčování do rodin a slouží k podpoře psychomotoriky a fyzického vývoje dětí. Pomůcky, které jsme vybrali, podporují různé aspekty fyzického vývoje dětí - posílení svalů, rozvoj rovnováhy, koordinace a stabilizace. V rodinách přizpůsobujeme pomůcky konkrétnímu postižení dítěte. Za vyšlapanou částku moc děkujeme a děkujeme i všem kteří nás svým sportovním výkonem podpořili,“ říká Martin Weisbauer z Oblastní charity.

Šárka Lapáčková Beránková

Spolek rodičů a přátel zdravotně postižených dětí Daneta, který má v současné době 140 členů, vznikl v roce 1993 a poskytuje svoje služby zdravotně postiženým občanům. Činnost spolku se zaměřuje na zdravotně postižené děti s kombinovanými vadami, tzn. děti s mentálním postižením, k němuž se druží další tělesné, smyslové a jiné zdravotní poruchy ve věku od tří let. Pomáhá jim se začleněním do společnosti, pořádá besedy a kurzy a půjčuje zdravotní pomůcky.

Středisko rané péče Sluníčko je součástí Oblastní charity Hradec Králové a podporuje rodiny dítěte se zdravotním postižením nebo ohroženým vývojem. Poskytuje jim odbornou pomoc a usiluje o to, aby postižení dětí mělo co nejmenší vliv na jejich vývoj a začlenění. Tuto sociální službu poskytujeme převážně v domácím prostředí rodiny, a to v celém Královéhradeckém kraji.