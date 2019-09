V areálu fotbalového hřiště TJ Sokol Myštěves se sešli pamětníci na srazu po dlouhých 55 letech, a tak jsme o bližší podrobnosti požádali jednoho z účastníků Karla Přibyla. Za materiály děkujeme zmíněnému Karlu Přibylovi a Lubomíru Douděrovi.

Pamětníci fotbalu v Myštěvsi se setkali po 55 letech. | Foto: Lubomír Douděra

Psal se rok 1959, když jsem 1. září nastoupil jako řídící učitel na jednotřídní školu v Myštěvsi, kde se právě začalo usilovat o znovuobnovení činnosti fotbalového klubu. Do tohoto úsilí jsem se rád zapojil a stal se nejen funkcionářem, ale i hráčem mužstva dospělých a také trenérem žáků. A s těmito žáky jsem pracoval tři roky a další dva po přechodu do dorostu. Za pět let se nám podařilo vytvořit skvělou partu, která dosahovala i pozoruhodných výsledků a byla schopna konkurovat všem nejlepším mládežnických kolektivům v regionu. A tito báječní kluci zatoužili se po dlouhých padesáti pěti letech sejít, zavzpomínat, povyprávět o svých životních radostech a strastech. A setkání skutečně zorganizovali. Dnes již fotbaloví dědečkové ve věku nad sedmdesát let se sešli na hřišti v Myštěvsi. A světe div se! Chyběl jeden jediný, který se z neúčasti omluvil z vážných důvodů. Tedy, chybělo jich více, ale někteří, bohužel, odešli předčasně do fotbalového nebíčka, jeden z nich dokonce v týdnu před tímto srazem.