V březnu 2020 bylo všem lidem na této planetě jasné, že se tentokrát čínský horoskop do předpovědi životní pohody tak trochu netrefil. Celému světu se v tomto roce představil v plné síle koronavirus - COVID 19.

Dnešní ohrožení lidstva není za dobu jeho existence ojedinělé. Jednu z prvních virových katastrof prožilo roku 1348. Mor tehdy zahubil téměř polovinu tehdejší populace.

Začátkem 20. století začal člověka ohrožovat v různých modifikacích virus chřipky. Za sebou zanechává tolik mrtvých, že se jí žádná nemoc nevyrovná. Jedna z jejich modifikací, Španělská chřipka, si v letech 1918 až 1920 vyžádala daleko víc obětí, než bojiště první světové války. Na celém světě zemřelo více jak padesát milionů lidí. V českých zemích si vyžádala téměř 75 000 obětí. Několik let se zdálo, že nás žádné virové onemocnění neohrozí. Byl to omyl. Druhá polovina 20. století přinesla celou smršť epidemií.

Roku 1957 se z Asie a střední Číny rozšířila Asijská chřipka. Vyžádala si přes 1,5 miliónů lidských životů. O deset let později se ohlásila Hongkongská chřipka, která v letech 1968 a 1969 zahubila více jak 250 000 lidí. Člověk sice vytvářel proti chřipkovým onemocněním stále účinněji obranu, ale faktem je, že ani virus chřipky nelenošil a vývoj nezanedbával. Svou novinku představil v Mexiku roku 2009 pod názvem Prasečí chřipka. Naše republika ji však zvládla poměrně dobře. Do března 2010 zemřelo „pouhých“ 102 občanů.

Více jak sto let trápí lidstvo virus Ptačí chřipky. V nepravidelných intervalech cestuje po Evropě, Austrálii, USA a samozřejmě i po Asii. Tomuto viru se již lidstvo dokáže celkem úspěšně bránit. Ztráty na životech nejsou tak velké.

Občas se ozve i jiné, než chřipkové onemocnění. Na konci 20. století potrápila lidstvo Nemoc šílených krav. Její rozpínavost se však podařila vědcům velice rychle zastavit. Tentokrát to neodnesl člověk, ale 200 000 kusů hovězího dobytka, který byl na příkaz vlád ohrožených zemí vybit. Do dnešních dnů na tato nemoc vyhaslo asi 150 lidských životů.

Virová onemocnění nenechávají v klidu ani člověka jednadvacátého století. Roku 2003 se z jihovýchodní Asie rozšířila nová forma zápalu plic - SARS. V Česku se tento těžký akutní syndrom dýchacích cest neobjevil. Nemoc zmizela podobně nečekaně, jako přišla. Zemřelo asi 800 lidí.

Teď stojíme opět tváří v tvář neviditelnému nepříteli. Rok 2020 se díky šířícímu se koronaviru COVID 19 začíná stávat nechtěným mezníkem v dalším vývoji lidského společenství. Bezohledná nemoc využila mnohdy nedostatečné bdělosti člověk a začala si brát to, co je pro každého tvora nejcennější, jeho život. Na laxní přístup některých státních činitelů k zabezpečení ochrany proti virovému onemocnění doplácejí v celém světě stovky lidí. S napětím sledujeme vývoj událostí v Číně, Itálii, Španělsku, Francii, USA a dalších zemích. Česko si zatím, dík zodpovědnému přístupu politiků na všech stupních řízení, vede poměrně dobře. Projevuje se sice nedostatek ochranných prostředků, ale v takové situaci nesmí člověk, pokud je v plné síle svého života, čekat jen na to co dostane, ale musí vynaložit trochu své energie na ochranu nejen sebe, ale i svého okolí. Ochranné prostředky musí být poskytnuty především těm, kteří denně stojí tváří v tvář tomuto nepříteli. Prvním černým dnem byla v Česku neděle 22. března 2020. Vyhasl první lidský život a do dnešních dnů počet obětí stále roste. Věřme, že našim zdravotníkům a záchranným složkám se podaří ochránit naše občany a jejich zásluhou budou ztráty na lidských životech v naší vlasti co nejmenší.

Richard Šafařík