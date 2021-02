Vážení přátelé Tříkrálové sbírky, dovolte, abych Vám touto cestou upřímně poděkoval za pomoc a podporu Tříkrálové sbírky 2021. Děkuji Vám i všem dobrým lidem, kteří přispěli na pomoc potřebným, či jakkoliv jinak v těchto těžkých dnech pomohli.

Tříkrálová sbírka. | Foto: Charita ČR

Letošní Tříkrálová sbírka byla jiná. Chyběli králové v bílých pláštích v ulicích, nebylo slyšet radostné zpívání tříkrálové koledy, nikdo nezvonil u dveří domácností. Chyběla setkávání, která činí sbírku tak lidsky výjimečnou a jedinečnou. Tříkrálová sbírka téměř vzala možnost fyzického darování do kasiček, nabídla však nově formu darování online. Letošní výtěžek se zdaleka nepřibližuje k výtěžkům z minulých let, ale vzhledem k tomu, že mnozí prožívají těžké časy v osobním i pracovním životě, je výtěžek velmi povzbudivý a radostný. Mám velkou radost z celkové částky 826 843 Kč, která se součtem výtěžků ze zapečetěných kasiček (356 851 Kč) a online plateb (k 31. lednu 469 992 Kč) doposud sešla. Konečná částka bude zřejmá až na konci dubna. Do této doby ještě pokračuje online část sbírky na www.trikralovasbirka.cz.